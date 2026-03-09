Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 9 de marzo

Una parte importante de la alta demanda del dólar reponde al conclifcto en Oriente Medio, pues el billete verde es apetecido como activo refugio. Foto: Bloomberg - Scott Eells

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.780. Esto se traduce en un incremento de COP 80 frente a cierre del viernes, así como una variación del 2,16 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.795.

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia al alza, pasando de los COP 3.668 a los más de COP 3.750, con una jornada (la del 3 de marzo) en la que llegó a superar la barrera de los COP 3.800.

Según el análisis hecho por Global 66, los últimos días se han marcado por el aumento significativo en la incertidumbre global, en un contexto donde los mercados ya venían ajustando posiciones tras un período prolongado de valorizaciones exigentes.

Más allá de lo evidente (el conflicto en Oriente Medio que ha aumentado el apetito por el dólar como activo refugio), otros movimientos importantes también le han sacado partido al billete verde, como los resultados de Nvidia (que disipó los temores sobre una eventual burbuja asociada a las altas valoraciones de este tipo de tecnológicas), y el comportamiento de la macroeconomía estadounidense.

“El escenario se torna aún más desafiante tras el aumento del nerviosismo producto de la intervención militar en Medio Oriente, lo que ha prolongado la incertidumbre”, apunta.

Este tipo de variables han impulsado a que el dólar se aprecie con fuerza a nivel global, mostrando esos flujos hacia activos más seguros, en tiempos de tensiones geopolíticas.

