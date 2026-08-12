Precio del dólar hoy en Colombia: así arranca la divisa este 12 de agosto

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Este tercer día del terremoto, la divisa continúa su senda a la baja. Hoy, la moneda estadounidense arrancó en COP 3.119, diecisiete pesos por debajo de la apertura de ayer (COP 3.136).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.121, fijada por la Superintendencia Financiera, una reducción de cuatro pesos en contraste con la del viernes (COP 3.125).

La apreciación del peso frente al dólar ha ganado terreno con el tiempo. Hace un año, la divisa estadounidense rondaba los COP 4.016, lo que significa que hoy la moneda está 897 pesos por debajo de ese valor.

Si se mira un poco más de cerca, en lo corrido del año, el dólar se ha desvalorizado en 653 pesos desde los 3.772 de principios de enero.

Las razones de un peso fuerte

Para Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, la semana pasada la definió lo que ocurrió el viernes anterior: el Banco de la República tomó dos decisiones que presionaron el peso al mismo tiempo. Primero, mantuvo la tasa en 12 % cuando el mercado esperaba un alza de 50 puntos básicos, con cuatro votos por la pausa y tres por subir. Segundo, anunció un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta USD 4.000 millones en dos años, con subastas mensuales de USD 400 millones.

“Villar fue explícito sobre el motivo: la apreciación del peso excede la de varias monedas comparables y está ayudando a contener la inflación”, explicó Tapia.

El petróleo también movió el tablero. Este lunes los precios se dispararon 5 % por las preocupaciones del mercado con el estrecho de Ormuz, luego de que la administración Trump prorrogara por 90 días una exención a la Ley Jones que permite a buques extranjeros transportar petróleo entre puertos estadounidenses. La medida busca garantizar el suministro energético mientras persiste la guerra en Oriente Medio y las negociaciones para reabrir Ormuz siguen estancadas. La semana pasada, el barril de referencia Brent había caído un 5,26 % hasta los USD 79,36, tras declaraciones del secretario del Tesoro sobre un posible acuerdo en el estrecho.

La relación entre lo anterior con Colombia es que el crudo es el principal producto de exportación del país, y lo que ocurra con su precio determina en buena medida cuántos dólares entran a la economía.

Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Values AAA, también pone el ojo en Oriente Medio. “La disminución de estas tensiones resta presión sobre los precios del petróleo y fortalece a las monedas emergentes”, explicó. Además, advirtió que hay que seguir de cerca los movimientos de divisas internacionales: la intervención coordinada entre Estados Unidos y Japón generó fluctuaciones en el índice DXY, que mide la fortaleza global del dólar.

“En Colombia, factores macroeconómicos, como el reciente reporte del DANE que mostró un crecimiento del 7 % anual en las exportaciones para junio, así como el panorama de ajustes al gasto público y temas fiscales, siguen estando en el radar de los inversionistas”, añadió Balaguera.

Alertas fiscales

Este lunes el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) lanzó una señal de alarma sobre el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que asciende a COP 575,7 billones, equivalente al 27 % del PIB. El organismo encontró inconsistencias entre el gasto presupuestado, las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y las fuentes de financiación, lo que comprometería el principio de sostenibilidad fiscal.

La principal brecha está en el gasto primario: el proyecto lo sitúa en COP 402,1 billones (18,8 % del PIB), frente a los COP 381,4 billones (17,9 % del PIB) previstos en el MFMP 2026, una diferencia de COP 20,7 billones, equivalente al 1 % del PIB. Si no se hacen ajustes, el déficit primario podría escalar al 1,5 % del PIB y el déficit total al 5,4 % del PIB, alejándose de las metas del plan financiero.

¿Qué se espera del dólar esta semana?

El rumbo de la divisa estará atado, en buena medida, a la agenda económica de Estados Unidos. Para Balaguera, el mercado laboral será el dato a seguir: “El reporte de las Nóminas No Agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) que se publicará este viernes definirá el tono de los mercados para la próxima semana. Adicionalmente, se espera que, si el optimismo en torno a los ceses al fuego en Medio Oriente se mantiene y el precio del petróleo internacional se estabiliza, se refuerce un escenario favorable que le permita al peso colombiano ganar terreno, manteniendo la divisa cerca de la barrera de los COP 3.150 a COP 3.200”, detalló.

Londoño, por su parte, apunta a la inflación de julio como la pieza que falta en el rompecabezas.

“En lo monetario, con la pausa entregada, el diferencial deja de abrirse pero sigue siendo ancho, y la puerta a otra alza queda abierta según lo que muestre la inflación. En lo externo, el desenlace de Ormuz y la reacción del dólar global al dato de empleo.

El escenario base es un rango entre COP 3.120-3.240, con el piso donde el mercado lo probó hoy y espacio de rebote hacia la parte alta si el discurso del viernes deja dudas fiscales o si el empleo americano sale fuerte y queda la puerta abierta para mantener o subir tasas en EEUU”, anticipó.

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