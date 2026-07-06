Precios al productor cayeron en junio: esto revelan las cifras del DANE

Cifras más granulares del DANE muestran que, en junio, la variación del IPP fue del 0,40 % para la producción de consumo interno, mientras que para las exportaciones la caída fue del 12,33 %. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el Índice de Precios del Productor (IPP) para la producción nacional registró una caída mensual de 3,49 % en junio, frente al resultado de mayo.

El IPP es un indicador clave, pues es el que mide las variaciones de los precios de los bienes al salir de la fábrica o en su primer punto de venta, antes de que lleguen al consumidor final.

Este indicador es importante porque suele anticipar el comportamiento de la inflación. Cuando aumentan los precios que reciben los productores, es posible que parte de ese incremento termine trasladándose a los consumidores. Sin embargo, esto no siempre ocurre, ya que factores como la competencia, la demanda o la estrategia comercial de las empresas pueden impedir que ese mayor costo se refleje en los precios finales.

Cifras más granulares del DANE muestran que, en junio, la variación del IPP fue del 0,40 % para la producción de consumo interno, mientras que para las exportaciones la caída fue del 12,33 %.

“En junio de 2026, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Explotación de minas y canteras con -18,01%. Los sectores de Industrias manufactureras (-1,75%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,41%) presentaron variaciones superiores a la media (-3,49%)”, detalló el departamento.

En el año corrido, la variación que se registró en junio (si se compara con diciembre de 2025) fue del -4,72 %, lo que se traduce en una diferencia de 5,98 puntos porcentuales frente al consolidado en el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior.

“En lo corrido de 2026 hasta junio, los sectores de Minería (17,78%) y Agricultura, ganadería y pesca (5,34%) presentaron variaciones superiores a la media (4,72%), mientras que el sector de Industria (2,14%) registró una variación inferior a la media”, detalló el DANE.

Finalmente está la variación anual. Entre junio de 2025 a junio del presente año, el IPP consolidó una variación del 3,30 % frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Lo que más jalonó fue la escalada de los productos para consumo interno, con un alza del 4,99 %, ya que los exportados cayeron 1,86 %.

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