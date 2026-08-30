Precios de la gasolina y el diésel no subirán en septiembre por el terremoto

Imagen de referencia. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los precios de la gasolina corriente y del ACPM (o diésel) no subirán durante septiembre, según lo indicó el Gobierno Nacional en un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía publicado en las últimas horas. La medida ya rige en todo el país desde el sábado 29 de agosto.

En septiembre, el precio promedio de la gasolina corriente en las 13 ciudades principales será de COP 15.887, y el del diésel, de COP 11.320, los mismos valores que rigieron durante agosto.

Según el Gobierno, la decisión busca aliviar la situación financiera de los hogares colombianos y, en particular, responder a la condición de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, evitando que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas se encarezca.

Precios por ciudades

Estos son los precios de referencia (PVP) que fijó el Gobierno para gasolina corriente y diésel en las 13 ciudades principales para septiembre de 2026.

Ciudad Gasolina corriente sep-26 Diésel sep-26 Bogotá D.C. COP 16.331 COP 11.616 Medellín COP 16.251 COP 11.641 Cali COP 16.339 COP 11.763 Barranquilla COP 15.964 COP 11.291 Cartagena COP 15.921 COP 11.256 Montería COP 16.171 COP 11.506 Bucaramanga COP 16.089 COP 11.364 Villavicencio COP 16.431 COP 11.716 Pereira COP 16.276 COP 11.703 Manizales COP 16.304 COP 11.688 Ibagué COP 16.245 COP 11.607 Pasto COP 13.920 COP 10.529 Cúcuta COP 14.281 COP 9.486 Promedio 13 ciudades COP 15.886 COP 11.320

Entre las 13 ciudades, Villavicencio tiene el precio de referencia más alto para la gasolina corriente (COP 16.431), mientras que Pasto tiene el más bajo (COP 13.920). En diésel, el precio más alto está en Cali (COP 11.763) y el más bajo, en Cúcuta (COP 9.486).

Vale aclarar que estos son precios de referencia, es decir, los valores base a partir de los cuales se calcula el precio final en cada estación de servicio, que puede variar según los costos de distribución y los impuestos definidos en cada municipio.

Según el Gobierno, la Superintendencia de Industria y Comercio y las autoridades territoriales intensificarán la inspección en las estaciones de servicio, con el fin de verificar que estos precios de referencia se cumplan en todo el país.

“Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y del ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron. En momentos como este, debemos actuar coordinadamente. Y no basta con un anuncio, haremos seguimiento para que estos precios se cumplan en el país”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.