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Precios de la gasolina y el diésel no subirán en septiembre por el terremoto

El Gobierno Nacional anunció que congelará los precios de referencia de estos dos combustibles en las principales ciudades del país, como una medida para facilitar el transporte de ayuda humanitaria hacia las zonas golpeadas por el terremoto del 10 de agosto.

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Redacción Economía
30 de agosto de 2026 - 03:33 p. m.
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Los precios de la gasolina corriente y del ACPM (o diésel) no subirán durante septiembre, según lo indicó el Gobierno Nacional en un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía publicado en las últimas horas. La medida ya rige en todo el país desde el sábado 29 de agosto.

En septiembre, el precio promedio de la gasolina corriente en las 13 ciudades principales será de COP 15.887, y el del diésel, de COP 11.320, los mismos valores que rigieron durante agosto.

Según el Gobierno, la decisión busca aliviar la situación financiera de los hogares colombianos y, en particular, responder a la condición de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto, evitando que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas se encarezca.

Precios por ciudades

Estos son los precios de referencia (PVP) que fijó el Gobierno para gasolina corriente y diésel en las 13 ciudades principales para septiembre de 2026.

CiudadGasolina corriente sep-26Diésel sep-26
Bogotá D.C.COP 16.331COP 11.616
MedellínCOP 16.251COP 11.641
CaliCOP 16.339COP 11.763
BarranquillaCOP 15.964COP 11.291
CartagenaCOP 15.921COP 11.256
MonteríaCOP 16.171COP 11.506
BucaramangaCOP 16.089COP 11.364
VillavicencioCOP 16.431COP 11.716
PereiraCOP 16.276COP 11.703
ManizalesCOP 16.304COP 11.688
IbaguéCOP 16.245COP 11.607
PastoCOP 13.920COP 10.529
CúcutaCOP 14.281COP 9.486
Promedio 13 ciudadesCOP 15.886COP 11.320

Entre las 13 ciudades, Villavicencio tiene el precio de referencia más alto para la gasolina corriente (COP 16.431), mientras que Pasto tiene el más bajo (COP 13.920). En diésel, el precio más alto está en Cali (COP 11.763) y el más bajo, en Cúcuta (COP 9.486).

Vale aclarar que estos son precios de referencia, es decir, los valores base a partir de los cuales se calcula el precio final en cada estación de servicio, que puede variar según los costos de distribución y los impuestos definidos en cada municipio.

Según el Gobierno, la Superintendencia de Industria y Comercio y las autoridades territoriales intensificarán la inspección en las estaciones de servicio, con el fin de verificar que estos precios de referencia se cumplan en todo el país.

“Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y del ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron. En momentos como este, debemos actuar coordinadamente. Y no basta con un anuncio, haremos seguimiento para que estos precios se cumplan en el país”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda.

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Por Redacción Economía

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