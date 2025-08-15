Estas son las fallas del mercado que disparan el precio de los alimentos

Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Son muchos los caminos que puede recorrer un alimento hasta llegar a su mesa. Algunas vías son más largas, otras más cortas y eso tiene mucho qué ver con el precio final. Además, es esa logística el proceso en el que más se encarece la comida, muchas veces sin agregar valor.

Se trata de un asunto clave en un país como Colombia, en el que la inseguridad alimentaria estuvo presente en