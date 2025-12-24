Precios de viviendas nuevas deben pactarse en pesos y no en salarios mínimos: Minvivienda

Imagen de referencia Foto: Pixabay

“Hagan valer sus derechos como consumidores, entre ellos, pactar los precios de los inmuebles en pesos colombianos, atendiendo las normas vigentes”: este es el llamado que le hace el Gobierno a los compradores de vivienda nueva VIS y no VIS.

El Ministerio de Vivienda aseguró que esta es una obligación que está consignada en la Circular 04 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio. El documento establece que “el precio de la vivienda en Colombia se debe informar en pesos colombianos. El consumidor solo estará obligado a pagar el precio que le sea informado en el momento en que este manifieste su voluntad de adquirir el bien, por ejemplo, mediante la firma del contrato de separación, opción de compra, fiducia, entre otros”.

Aydeé Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda, dijo que fijar el precio de las viviendas en salarios mínimos genera incertidumbre entre los compradores y “se constituye en una presunta violación del deber de información”.

La viceministra advirtió que cuando el precio depende de un factor externo que el consumidor no puede anticipar, como futuros aumentos del salario mínimo, la obligación económica final se vuelve indeterminada.

En este momento, el país está a la espera del incremento del salario mínimo para 2026. La mesa de concertación, integrada por gremios y centrales obreras, no logró un acuerdo, por lo que la decisión quedó en manos del presidente Gustavo Petro. El plazo para establecer el aumento vence el 30 de diciembre.

“El salario mínimo ha subido y va a subir más. Hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % —refiriéndose al incremento real que ha tenido el salario en su gobierno— también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %”, dijo el presidente Gustavo Petro en alocución.

Si usted ya pactó el precio de su vivienda nueva en pesos (que es la recomendación), no sentirá el aumento. En cambio, si pactó el precio en salarios mínimos, sentirá el golpe en el bolsillo.

Ahora bien, si su plan es comprar en 2026, tenga en cuenta que el tope máximo legal de las Viviendas de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP) se establece en salarios mínimos. Las VIS, por ejemplo, no superan los 150 salarios mínimos que, para 2025, son COP 213.525.000. Este tope se sentirá en los nuevos contratos (y también en los anteriores si pactó el precio en salarios mínimos).

Los subsidios que entregan las cajas de compensación para vivienda nueva también se calculan en salarios mínimos: entregan 30 salarios si los ingresos del hogar son inferiores a dos salarios mínimos; o 20 salarios mínimos si los ingresos están entre dos y cuatro salarios mínimos.

Los precios del mercado de la vivienda nueva en Colombia

Datos de la firma de investigación, análisis y asesoría para el sector constructor e inmobiliario La Galería Inmobiliaria, con corte al 30 de septiembre, indican que solo uno de cada cuatro proyectos en el país cumple con la obligación de informar los precios de los inmuebles en pesos colombianos; los demás son informados en valores variables, advierte el Minvivienda.

De 1.180 proyectos identificados a nivel nacional, 292 (24,7 %) informan los precios en pesos colombianos, mientras que 888 (75,3 %) lo hacen en salarios mínimos.

En términos de oferta, destaca la cartera, los precios de 16.822 unidades habitacionales son presentados en pesos, mientras que 59.892 inmuebles se informan en salarios mínimos.

