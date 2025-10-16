Aprobado el presupuesto 2026: Senado acogió el texto de la Cámara

Debate del Presupuesto 2026 en la plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Senado aprobó este jueves los 91 artículos del Presupuesto General de la Nación 2026, acogiendo el texto que salió de la Cámara.

El presupuesto asciende a COP 546,9 billones, tras el recorte de COP 10 billones que acordaron Gobierno y Congreso en el primer debate en las comisiones económicas conjuntas. Bajar el monto general implica que el Gobierno también reducirá las ambiciones de su ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria): el proyecto ahora buscará COP 16,3 billones, no los COP 26,3 iniciales.

La ponencia que está debatiendo el Senado incluye COP 358 billones en gastos de funcionamiento, COP 100 billones en servicio a la deuda y COP 88,4 billones para inversión.

Así quedó el recorte

▶️ De los COP 10 billones de recorte frente al proyecto que radicó el Gobierno, COP 2 billones corresponden a una disminución en el pago de intereses de deuda por las operaciones de manejo de deuda que está adelantando el Ministerio de Hacienda.

▶️ La inversión quedó en COP 88,4 billones, COP 360.000 millones menos que en el proyecto original.

▶️ La mayoría del recorte se concentró en funcionamiento, COP 7,6 billones frente al texto original.

“Quiero agradecer a los senadores que acompañaron este debate, también a los representantes a la Cámara. Hemos dado un ejemplo significativo al país de que es posible construir caminos de encuentro para lograr estrategias fundamentales en el desarrollo del país”, dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda.

El jefe de la cartera defendió que el presupuesto 2026 es responsable y garantiza la ejecución del cierre del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno.

Con 50 votos por el sí y 27 votos por el no el Senado acogió el texto que salió de la Cámara de Representantes. Queda aprobado el Presupuesto General de la Nación 2026.

▶️ John Jairo Roldán (Partido Liberal), autor de la proposición para aprobar el texto de la Cámara, destacó que se realizaron ocho reuniones de coordinadores de ponentes y que hubo debate suficiente. “No lleven la polarización al presupuesto asegurando que es el presupuesto de Petro. Estamos defendiendo el país, este presupuesto también es para el otro Gobierno”, dijo.

Frente a las críticas de que no se divulgó el texto de la Cámara, Rondán respondió que el texto es el mismo que el de la ponencia.

▶️ Jairo Castellanos (Alianza Social Independiente) defendió que el presupuesto fue ampliamente debatido. Resaltó que en la ponencia para segundo debate se “rescataron” COP 200.000 millones para el deporte.

Senadores advierten que acoger el texto del Senado podría generar vicios de trámite.

▶️ Esteban Quintero, senador del Centro Democrático, pidió que se envíe el detalle del texto que votó la Cámara de Representantes, para que no se viole el principio de publicidad. “La bancada gobiernista no quiere debatir ni dar razones de por qué están en contra de las proposiciones que presentamos”.

▶️ Lidio García, presidente del Senado (Partido Liberal) defendió que se han dado garantías para el debate. “Se está dando amplia discusión y garantías. (...) No estoy ni a favor ni en contra de nadie, pero haré respetar la presidencia que estoy ejerciendo”.

▶️ Wilson Arias (Pacto Histórico) defendió que la Cámara acogió el texto como venía en la ponencia, por lo tanto, los senadores ya conocen el contenido del proyecto que van a votar.

La plenaria del Senado está debatiendo una proposición para acoger el texto que aprobó el miércoles la Cámara de Representantes.

