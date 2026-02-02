Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Un ajuste inevitable? El trasfondo del recorte de COP 16 billones que anunció Petro

Tras la suspensión de la emergencia económica, el presidente Gustavo Petro anunció un recorte presupuestal. Esta semana se conocerán las proyecciones económicas del Gobierno con la presentación del Plan Financiero. Aquí le explicamos los factores que han marcado el rumbo fiscal y por qué los analistas coinciden en la necesidad de ajustar el gasto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
02 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció este fin de semana que el Gobierno hará un recorte de COP 16 billones en el presupuesto. Este anuncio llega en medio de una aguda situación fiscal y tras una mala semana para los planes económicos de esta administración, con la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional y la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés hasta 10,25 %.

Lo que más preocupa al Gobierno es que con la suspensión provisional de la emergencia mientras la Corte Constitucional hace...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Recorte presupuestal

Emergencia económica

Ministerio de Hacienda

Déficit fiscal

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.