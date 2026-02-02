¿Un ajuste inevitable? El trasfondo del recorte de COP 16 billones que anunció Petro

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció este fin de semana que el Gobierno hará un recorte de COP 16 billones en el presupuesto. Este anuncio llega en medio de una aguda situación fiscal y tras una mala semana para los planes económicos de esta administración, con la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional y la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés hasta 10,25 %.

Lo que más preocupa al Gobierno es que con la suspensión provisional de la emergencia mientras la Corte Constitucional hace...