¿Otra vez por decreto? Lo que viene en el debate del Presupuesto 2026

El martes se radicó la ponencia y se anunció el debate en las comisiones económicas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Queda solamente un día, este miércoles, para que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprueben en primer debate el Presupuesto General de la Nación de 2026. Si no se cumple el trámite, estaremos ante una anomalía histórica: por segundo año consecutivo el Gobierno decretará las cuentas del año siguiente sin tener el visto bueno del Congreso.

A finales de julio, la administración radicó un presupuesto por $556,9 billones que necesita una ley de financiamiento (que en la práctica es una tributaria) por $26,3...