Economía
¿Otra vez por decreto? Lo que viene en el debate del Presupuesto 2026

En la noche del miércoles vence el plazo para que las comisiones económicas del Congreso aprueben el proyecto en primer debate. Ante los pocos avances, es probable que, por segundo año consecutivo, el Gobierno decrete el presupuesto. Este es el panorama.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
24 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
El martes se radicó la ponencia y se anunció el debate en las comisiones económicas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Queda solamente un día, este miércoles, para que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes aprueben en primer debate el Presupuesto General de la Nación de 2026. Si no se cumple el trámite, estaremos ante una anomalía histórica: por segundo año consecutivo el Gobierno decretará las cuentas del año siguiente sin tener el visto bueno del Congreso.

A finales de julio, la administración radicó un presupuesto por $556,9 billones que necesita una ley de financiamiento (que en la práctica es una tributaria) por $26,3...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Pablo Io hgul(93556)Hace 15 minutos
65% se destina para pagarse al gobierno mismo y el 20% en deuda que sacaron para pagarse a ellos mismos, solo un 15% de lo que hace Colombia queda para mejorarla, porque todo se gasta en las ratas que lo tienen mal como esta.
Jorge López(60581)Hace 27 minutos
El Conde Ferragamo quiere democracia por decreto. No tiene ni idea de lo que es incluir al otro, solo gobierna para sus súbditos, lacayos y aúlicos.
Pedro Ceron(09087)Hace 1 hora
El congreso que es una cueva de ladrones, no le va a aprobar a Petro ni la salida de la Casa de Nariño, todo lo que intente presentar se lo tumban.
  • Jorge López(60581)Hace 25 minutos
    ¿Vamos por la línea de Pedro Castillo? ¿Ya le pasó el sombrero?
