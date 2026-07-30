Claves del presupuesto 2027 que Petro le deja a De la Espriella: faltan COP 30,2 billones

Foto de la radicación del Presupuesto General de la Nación 2027. Foto: Minhacienda

La presentación del Presupuesto en año electoral es, de por sí, un ejercicio delicado: la administración saliente pone sus cartas sobre la mesa acerca de cómo debe repartirse la bolsa del Estado, pero con recursos que se ejecutarán en el primer año de la administración entrante, que bien puede venir con prioridades o visiones del país y del Estado distintas.

Esto quizá nunca ha sido tan cierto como en el momento actual: la administración saliente de Gustavo Petro no ha presentado presupuestos ajustados a las realidades fiscales, pero le ha...