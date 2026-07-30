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Claves del presupuesto 2027 que Petro le deja a De la Espriella: faltan COP 30,2 billones

Por tercera vez consecutiva, el Gobierno Petro radicó un presupuesto que depende de nuevos recursos para quedar financiado. Esta vez, el contexto es distinto: será la administración de Abelardo de la Espriella, con una visión de país distinta, la que tendrá que negociarlo en el Congreso.

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Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
30 de julio de 2026 - 02:01 p. m.
Foto de la radicación del Presupuesto General de la Nación 2027.
Foto de la radicación del Presupuesto General de la Nación 2027.
Foto: Minhacienda

La presentación del Presupuesto en año electoral es, de por sí, un ejercicio delicado: la administración saliente pone sus cartas sobre la mesa acerca de cómo debe repartirse la bolsa del Estado, pero con recursos que se ejecutarán en el primer año de la administración entrante, que bien puede venir con prioridades o visiones del país y del Estado distintas.

Esto quizá nunca ha sido tan cierto como en el momento actual: la administración saliente de Gustavo Petro no ha presentado presupuestos ajustados a las realidades fiscales, pero le ha...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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humberto jaramillo(12832)Hace 35 minutos
para esos 30 billones de pesos no hace falta una reforma basta con aplicar lo que han dicho de acabar con unos ministerios, disminuir el tamaño del Estado y les sobra plata para que se la repartan
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