Los limbos del presupuesto de 2026: entre propuestas y “jugaditas”

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en el debate de presupuesto 2026. Foto: José Vargas

El debate del presupuesto general es un asunto anual que, aunque clave para las finanzas del país, suele ser una discusión más de nicho y, por momentos, casi que algo de trámite. Al menos lo fue hasta el año pasado, cuando el proyecto no contó con la aprobación del monto y tampoco fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, algo que no había pasado en la historia reciente del país.

Este jueves, el Congreso volvió a dar otro paso hacia la dimensión desconocida, con el levantamiento de la sesión en la que se pretendía aprobar o...