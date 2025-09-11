No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Los limbos del presupuesto de 2026: entre propuestas y “jugaditas”

Las comisiones económicas del Congreso buscaban ajustar el monto global del presupuesto, pero no hubo decisión por falta de quórum. El Gobierno propuso bajar el monto en $10 billones, pero varios congresistas pedían mayores recortes. El plazo para modificar el monto global vence el 15 de septiembre, ¿qué sigue?

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
12 de septiembre de 2025 - 12:04 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, en el debate de presupuesto 2026.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, en el debate de presupuesto 2026.
Foto: José Vargas

El debate del presupuesto general es un asunto anual que, aunque clave para las finanzas del país, suele ser una discusión más de nicho y, por momentos, casi que algo de trámite. Al menos lo fue hasta el año pasado, cuando el proyecto no contó con la aprobación del monto y tampoco fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, algo que no había pasado en la historia reciente del país.

Este jueves, el Congreso volvió a dar otro paso hacia la dimensión desconocida, con el levantamiento de la sesión en la que se pretendía aprobar o...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
