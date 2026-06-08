Prima para vigilantes de seguridad 2026: de cuánto es y cómo se calcula por días

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El Ministerio de Trabajo ha recordado que las empresas en Colombia tienen plazo hasta el 30 de junio para pagar la prima de servicios correspondiente al primer semestre del año. Esta prestación social equivale a 30 días de salario por cada año trabajado.

El pago se realiza en dos cuotas: la primera debe consignarse a más tardar el 30 de junio y la segunda antes del 20 de diciembre. Se trata de una obligación legal para los empleadores y de un derecho laboral para los trabajadores, por lo que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones por parte de la autoridad laboral.

Aunque muchas personas creen que calcular la prima consiste simplemente en dividir el salario mensual entre dos, la realidad es que el proceso puede ser más complejo. En algunos sectores, como el de la vigilancia, la base sobre la cual se liquida esta prestación puede incluir otros conceptos salariales, entre ellos las horas extras, los recargos nocturnos y los pagos por trabajo en días de descanso obligatorio. Por ello, es fundamental identificar correctamente todos los factores que hacen parte del salario para determinar el valor que corresponde recibir.

Supongamos el caso de un vigilante que devenga el salario mínimo de 2026 (COP 1.750.905) y tiene derecho al auxilio de transporte (COP 216.505, el cual es obligatorio hasta los dos salarios mínimos). Además, trabajó durante todo el primer semestre del año.

Durante ese período recibió:

COP 150.000 mensuales por recargos nocturnos.

COP 100.000 mensuales por horas extra.

COP 120.000 mensuales por trabajo en domingos y festivos.

Debido a que los recargos nocturnos, las horas extra y el trabajo en domingos y festivos tienen naturaleza salarial, deben incluirse en la base de liquidación de la prima de servicios. Asimismo, aunque el auxilio de transporte no constituye salario, la ley establece que debe incorporarse para el cálculo de esta prestación social.

La base de liquidación sería:

Salario básico: COP 1.750.905

Auxilio de transporte: COP 216.505

Recargos nocturnos: COP 150.000

Horas extra: COP 100.000

Dominicales y festivos: COP 120.000

Total base de liquidación: COP 2.337.410

La fórmula para liquidar la prima de servicios es:

Prima = (Base de liquidación × Días trabajados) ÷ 360

Si el vigilante trabajó los 180 días del semestre:

Prima = (COP 2.337.410 × 180) ÷ 360

Prima = COP 1.168.705

Este ejemplo permite ver que sin los pagos de estas variables, la prima de ese trabajador solo sería de COP 1.000.000. Por esto es importante que los trabajadores revisen la liquidación y verifiquen que todos los conceptos salariales hayan sido incluidos de forma correcta en la base para calcular la prima.

Para ayudarle a calcular la prima, en El Espectador hemos diseñado la siguiente herramienta, en la que podrá insertar los valores promedio de cada mes. Tenga en cuenta que su uso es meramente ilustrativo, por lo que cualquier duda se recomienda ser aclarada con la empresa a la que se encuentra vinculado el trabajador.

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