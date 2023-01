Proceso de integración de Avianca-Viva sería anulado: Mintransporte

Foto de referencia. / Mauricio Alvarado Lozada Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil habrían tomado la decisión de anular la integración de Avianca-Viva para comenzar un nuevo proceso. Vale la pena mencionar que el pasado 8 de noviembre y tras el análisis del equipo técnico y jurídico, la Aeronáutica Civil concluyó que la integración empresarial entre las aerolíneas representaba riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores, pues de aprobarse se podría generar o reforzar poder de mercado.

“Aquí estamos ante una apelación de una decisión que negó la integración, vino el cambio de administración, llegó el doctor París, el secretario General y el equipo jurídico, y al estudiar la apelación han encontrado una irregularidad procedimental que se va a sanear con una nulidad, retrotrayendo las decisiones del inicio y se tomarán decisiones con garantías al debido proceso y por supuesto con celeridad”, le dijeron fuentes a Portafolio.

Las fuentes le agregaron al medio que “sabemos la importancia de una decisión pronta, pero también los efectos de no tomarla para el erario público y para la Aerocivil”.

Vale la pena mencionar que la Aeronáutica Civil frenó la integración entre dos de las aerolíneas más importantes del país, una operación importante, pues tenía el potencial de cambiar el mercado del transporte aéreo comercial, y tan polémica que llegó incluso al campo del derecho.

El abogado Jorge Enrique Sánchez presentó una acción popular para que la justicia interviniera en la operación, y que Avianca a finales de septiembre demandó a Ultra Air por presunto fraude procesal, argumentando que dentro del trámite de solicitud de integración la nueva aerolínea aportó información falsa.

Estas dos acciones fueron una muestra de lo relevante y controversial de la solicitud que se presentó el 8 de agosto. Pero como lo dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, la decisión no podía dejarlos a todos contentos. Les explicamos qué dijo la autoridad, por qué negó la integración y qué sigue.

📌 La decisión de la Aerocivil

La Aeronáutica Civil concluyó que la integración empresarial entre Avianca, Viva y Viva Airlines Perú representa riesgos para la competencia en el sector. Dos cifras para entenderlo mejor: las aerolíneas participan en 59 rutas nacionales que movilizan el 93,7 % del tráfico doméstico del país (en 29 están ambas). Si se hubiera aprobado la integración, el grupo económico tendría el 100 % de la participación en 16 rutas nacionales.

Para Pablo Felipe Robledo, abogado que fue superintendente de Industria y Comercio durante seis años, la integración era evidentemente anticompetitiva, de ahí que celebra la decisión de la entidad. Hay que decir que no solo importa la participación en el mercado nacional, sino también las rutas: Robledo explicó que si se hubiera aprobado, en esos lugares donde solo llega Avianca se eliminaba la posibilidad de que entrara otro competidor; donde es dominante, adquiría más dominio porque sumaba la participación de Viva, y en donde hay competencia, se reducía.

La Aerocivil señaló que en términos de libre competencia el país habría retrocedido siete años, entre otras cosas, porque Viva ha dinamizado el sector. Para las otras aerolíneas implicaba “nuevas dificultades para crecer o incursionar en mercados afectados por mayores barreras de entrada y mayor poder de mercado”, pero también perdían los consumidores.

Como lo dijo la autoridad, “el grupo económico tendría más facilidades, incentivos y menores riesgos al aumentar sus precios, reducir frecuencias, cancelar rutas o reducir servicios complementarios”. Dicho de otra forma, implicaba que la empresa podría tomar decisiones que afectaran a los usuarios.

📌 Lo que Avianca y Viva no pudieron probar

La integración, argumentó la entidad, se debía objetar a menos de que las aerolíneas propusieran condicionamientos que eliminaran los efectos anticompetitivos. Pero Avianca y Viva “no ofrecieron remedios”, de hecho pidieron que se aprobara “de forma expedita e integral” bajo la excepción de empresa en crisis”.

Básicamente, para acogerse a esa excepción tenían que probar que la crisis de Viva era de tal magnitud que si no se aprobaba la integración inminentemente saldría del mercado, pero no lo lograron, así como tampoco probaron haber agotado otras alternativas. “En el expediente no reposan pruebas que acrediten que Viva solicitó préstamos a entidades financieras y/o envió ofertas a posibles compradores como fondos de inversión o grupos de inversionistas”, dijo la Aerocivil.

📌 Apelación

El 22 de noviembre de 2022 Avianca presentó un plan de salvamento para que la aerolínea Viva no se quedara más en tierra. Las dos compañías aéreas presentaron una apelación ante la Aeronáutica Civil en busca de que les sea aprobada la integración comercial de las dos empresas.

En un comunicado de prensa, Avianca dijo que en línea con la intención y voluntad de sus accionistas de participar activamente en el salvamento de Viva, “las dos aerolíneas presentaron un recurso de apelación ante la Aeronáutica Civil y expusieron ante esta entidad y al Gobierno Nacional su disposición para proponer soluciones que resuelvan las inquietudes de la autoridad” y que se diera vía libre al proceso de integración comercial.

El documento enviado a la entidad rectora de la aviación en Colombia contenía varios puntos en los cuales se basaba el plan de salvamento para la integración de las dos empresas.

“Estamos abiertos y dispuestos a seguir construyendo la historia de Colombia y a contribuir con el fortalecimiento del mercado aéreo para que el país esté cada vez más y mejor conectado”, sostuvo en su momento Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca.

