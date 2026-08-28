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Procuraduría investiga contrato de Corpocesar que tuvo un solo oferente

La lupa de la Procuraduría está sobre el exdirector general de Corpocesar, Jorge Luis Fernández Ospino. En el centro de la investigación hay un contrato de más de COP 9.000 millones.

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Redacción Economía
28 de agosto de 2026 - 12:15 a. m.
Procuraduría investiga contrato de Corpocesar que tuvo un solo oferente
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Este jueves, La Procuraduría General de la Nación comunicó que abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), Jorge Luis Fernández Ospino.

El exdirector está implicado en presuntas irregularidades que se habrían cometido en un concurso público de méritos, el cual se realizó en 2023, para contrastar los estudios y la formulación del Plan de Restauración Ecológica del Río Cesar y su bosque ripario.

Lo que enciende las alarmas es que, pese a tratarse de un proceso de modalidad abierta, solo se presentó un oferente: la Unión Temporal Río Cesar, que finalmente se quedó con el contrato por COP 9.290 millones.

“La Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca establecer si los requisitos de participación fueron objetivos o si pudieron limitar la concurrencia de otros proponentes y si las condiciones del pliego del proceso habrían favorecido específicamente a este oferente”, informó la entidad.

La lupa de la Procuraduría también se pondrá sobre el estado real de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que Corpocesar no habría aportado las actas de terminación ni de liquidación. Esos documentos permitirían verificar si los productos contratados fueron entregados y recibidos a satisfacción.

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Por Redacción Economía

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