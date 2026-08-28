Procuraduría solicita detalles a Air-e sobre financiamiento por COP 1 billón

Juan Gregorio Eljach Pacheco, procurador general. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Air-e, la empresa de servicios públicos encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe, anunció este miércoles que obtuvo financiación por hasta COP 1 billón a través de un contrato suscrito con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), una reconocida empresa estatal china.

Se trata de un préstamo, el cual Air-e Intervenida deberá pagar en un plazo de 60 meses, con un año de gracia y una tasa de interés del 5,2 % efectivo anual. En esa ventana de tiempo, CMC gestionará los recursos necesarios para financiar los proyectos que sean priorizados y aprobados por un comité técnico.

Cabe recordar que Air-e permanece intervenida desde septiembre de 2024 debido a las dificultades financieras que atraviesa (sus deudas rondan los COP 3 billones), las cuales ponen en riesgo la prestación del servicio y la seguridad energética de la región Caribe.

Según lo explicado por la compañía, la financiación que recibe de CMC se destinará al desarrollo de proyectos estratégicos de modernización y fortalecimiento de su infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Parte de los recursos se invertirán en subestaciones de potencia, en la ampliación y expansión de las redes de distribución y transmisión, así como en el aumento de la capacidad del sistema.

“El acuerdo, resultado de casi un año de negociaciones, representa una oportunidad para acelerar las inversiones que necesita la región y avanzar en soluciones que se traduzcan, principalmente, en beneficios para los usuarios y en una mejor prestación del servicio de energía eléctrica”, detalló la empresa.

Como lo detalló el agente especial de Air-e Intervenida, Jaime Mesa Buitrago, esta es una “buena noticia para nuestra gente. Estamos pensando en nuestros usuarios y en la necesidad de brindarles un servicio cada vez más confiable, con una infraestructura moderna y con mayor capacidad para responder a las necesidades de la región”.

Las alertas de la Procuraduría

Este jueves, el procurador general, Gregorio Eljach, manifestó interés en este crédito, pues llama la atención que el anuncio se dé a pocas horas de que Mesa Buitrago deje su cargo.

Es por lo anterior que se le ha solicitado información a Air-e sobre este contrato, entendiendo que las funciones de la Procuraduría se concentran en la prevención de daños.

“Hemos pedido que nos brinden la información completa y los soportes de qué pasó, qué está pasando y qué se ha firmado”, dijo. Al señalar que si bien no se sabe de qué se trata esta transacción todavía, por la cantidad tan elevada de dinero que involucra es algo con lo que hay que ser muy cuidadosos.

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