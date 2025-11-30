Productores de la OPEP+ frenan aumentos ante riesgo de exceso de petróleo

La congelación de la producción durante tres meses le da a la OPEP+ algo de tiempo mientras evalúa los mayores riesgos geopolíticos Foto: (EPA) EFE - Henry Chirinos

La OPEP+ mantendrá los planes de pausar los aumentos de producción durante el primer trimestre, dijeron los delegados, en medio de crecientes señales de un superávit en los mercados petroleros mundiales.

Miembros clave, encabezados por Arabia Saudita, confirmaron la pausa de suministro de tres meses (anunciada por primera vez a principios de este mes) durante una videoconferencia el domingo, según los delegados, que pidieron no ser identificados porque las conversaciones son privadas.

Si bien la pausa indica cierta cautela por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios después de que reactivaron rápidamente la producción de petróleo a principios de este año, todavía deja a los mercados mundiales en camino de un exceso significativo a principios de 2026, lo que probablemente ejercerá más presión sobre los precios.

Los futuros del petróleo han caído un 15% este año, cotizando cerca de los USD 63 por barril en Londres, ya que el auge de la oferta de América, junto con el aumento de la OPEP+, supera el crecimiento de la demanda. La Agencia Internacional de la Energía en París predice un excedente récord en 2026, mientras que Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. prevén una caída de los futuros.

La congelación de la producción durante tres meses le da a la OPEP+ algo de tiempo mientras evalúa los mayores riesgos geopolíticos para los suministros de los miembros, así como los renovados esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

