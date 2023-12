Puntaje del Sisbén subió para algunos: ¿por qué y qué pasará con los subsidios?

El puntaje del Sisbén sirve para acceder a programas como Colombia Mayor. Foto: Óscar Pérez

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) trabaja en la consolidación del Registro Social de Hogares (RSH) y, en medio de este proceso, cambió la clasificación de dos de cada 10 hogares que están en el Sisbén. ¿Qué implica ese cambio para los usuarios? ¿Se acaba el Sisbén? ¿Qué pasará con los subsidios? Le contamos.

📍 ¿Se acaba el Sisbén?

El DNP ha dicho que el Sisbén sigue siendo un instrumento para clasificar a la población. Por el momento no se va a acabar, pero sí hay cambios en la clasificación vía la actualización de información que está haciendo la entidad.

El Gobierno avanza en el Registro Social de Hogares, un sistema que integra la información de diferentes entidades a nivel nacional y local, incluyendo el Sisbén. El Registro ya cuenta con 40 bases de datos nacionales y 860 bases de datos territoriales. De tal manera que tiene la información de más de 50 millones de personas.

El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, explicó que “el Sisbén son encuestas periódicas, el Registro Social incluye además bases como las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, Migración Colombia, Icetex, Agencia Nacional de Tierras, Finagro, Superintendencia de Notariado y Registro, Supersalud, Prosperidad Social, Unidad de las Víctimas, Registraduría y Fedecafé, entre otras”.

Le puede interesar: Gobierno reclasificó grupos del Sisbén: consulte su nuevo puntaje

Con esta nueva información, se actualizaron los datos de 12,1 millones de personas que, dada la composición de los hogares, inciden en los datos de un total de 20,8 millones de personas. “Con la actualización tenemos una cifra más cercana a la que entregan las cifras de pobreza del DANE”, afirmó Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP.

📍 ¿Qué pasará con los subsidios?

Tras la actualización, el cambio en los subsidios será gradual, pues serán las entidades las que determinen los criterios. “Cada programa social irá definiendo hasta qué grupo llega. El impacto en los programas dependerá de lo que decidan las entidades”, afirmó Gallego.

Vale recordar que para acceder a los programas sociales del Estado, como Renta Ciudadana o Colombia Mayor, se tiene en cuenta la clasificación del Sisbén.

Por ahora, hay novedades en la clasificación, pero los cambios en los subsidios no están definidos.

También lea: ¿Qué es el Registro Universal de Ingresos y por qué reemplazará al Sisbén?

📍 ¿Cómo quedaron los grupos del Sisbén?

▶️ Se actualizó la información 12,1 millones de personas (35 % del total Sisbén), afectando a 20,8 millones de personas (60 % del total Sisbén).

▶️ 1,7 millones de personas beneficiarias de programas de transferencias tuvieron actualización de información.

▶️ La clasificación cambió para dos de cada 10 hogares.

Para muchas familias subió la clasificación con la nueva información. En este gráfico puede ver cómo quedaron conformados los grupos, tenga en cuenta que en el grupo A se encuentran los hogares en condición de pobreza extrema; en el grupo B, en condición de pobreza moderada; en el grupo C, vulnerables y en el D, los no pobres ni vulnerables.

📍 ¿A qué se debe el cambio?

Desde la implementación en 1995, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén) ha sido el principal instrumento de focalización para programas sociales del Estado; sin embargo, esta herramienta presenta problemas por desactualización, manipulación de los datos y falta de mecanismos de control de calidad.

Cuatro de cada 10 personas registradas en el Sisbén no actualiza su información desde hace más de tres años. Es probable que en ese tiempo hayan cambiado las condiciones económicas y/o sociales de esas personas.

Lea también: Sisbén: ¿Cómo consultar el puntaje y los subsidios según mi categoría?

📢¡Atención! El #DNP presenta #AEstaHora la metodología utilizada para la reclasificación de hogares en el Sisbén, con base en el Registro Social de Hogares. ¡Llegó la hora de aumentar la efectividad del gasto público social!



Conéctese #EnVivo 🔴▶️ https://t.co/5aZiYwfzJ0 pic.twitter.com/cI2gZyAGuz — dnp_colombia (@DNP_Colombia) December 4, 2023

“Si una persona aseguró en su encuesta que no está trabajando y tiene un nivel educativo de únicamente primaria, teniendo pleno conocimiento de que esto no es así, pero con el fin de tener una clasificación baja, podremos tener la certeza de que con el cruce de información gracias al Registro Social de Hogares la información será confiable y esas inconsistencias quedarán aclaradas. Lo mismo si autodeclararon un nivel educativo inferior al que se evidenció en los registros administrativos del Ministerio de Educación o una ocupación que no coincide con el tipo de cotización que realizan, lo podemos determinar gracias a los registros administrativos”, explicó González.

El objetivo es, básicamente, contar con mejor información sobre las condiciones reales de la población para que los subsidios lleguen a quienes de verdad lo necesitan. Según el DNP, el Registro Social de Hogares permitirá un ahorro de tiempo a los ciudadanos y de costo a las oficinas locales de las entidades territoriales.

Le puede interesar: La crisis de los peajes: lo que viene para la vía Ibagué-Cajamarca

📍 ¿Cómo consultar el puntaje del Sisbén?

Para consultar su clasificación del Sisbén debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingrese a la página del Sisbén (aquí)

2. Seleccione el tipo de documento y digite el número de identificación

3. Clic en “consulta”

Si tiene dudas, puede acercarse a la oficina Sisbén para revisar la ficha y la información.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.