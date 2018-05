Empresas

¿Qué beneficios obtienen las compañías al implementar el outsourcing?

Redacción Profesión Líder

Esta técnica de transferir a terceros algunas actividades complementarias que no hacen parte del enfoque principal de la organización, está muy marcada en países como Colombia.

Debido al alto nivel de competitividad que existe en el sector empresarial y a la constante evolución de los mercados, los líderes de las organizaciones se han visto en la necesidad de tercerizar algunos procesos que antes eran manejados de forma interna por la empresa.

“Este proceso es conocido como Outsourcing y es la externalización de procesos, más exactamente, es la práctica de contratar a un proveedor para que ejecute un proceso o actividad dentro o fuera de una empresa contratante”, asegura Víctor Rodicio, Global Practice Leader para el sector Industrial y Logístico en Adecco.

Esta propuesta de valor que emplean las compañías busca fortalecer los servicios y que se ajusten a las necesidades del cliente y de la empresa. “El principal objetivo es hacer más eficiente las operaciones de las organizaciones, así como conseguir la mayor productividad y la máxima calidad de sus procesos para hacerlos más competitivos”, aclara Rodicio.

En Colombia existe una tendencia muy marcada a la práctica del Outsourcing, es uno de los países líderes en adoptar esta metodología con el fin de optimizar sus resultados.

¿Qué sector es el más determinante en cuanto solicitudes de servicios de outsourcing?

• Call center de atención a clientes, ventas, PQRS

• Fuerza de ventas

• Actividades de Trade Marketing (Impulso-promoción, mercaderismo)

• Procesos o actividades auxiliares en el área de producción, de la cadena de abastecimiento y distribución de las empresas

¿Qué beneficios les trae a las compañías implementar el outsourcing?

Algunas de las ventajas que tienen las organizaciones al adquirir este servicio son:

• Transformación de un modelo tradicional de costes fijos por operación a un modelo de costes variables que se logra mediante la estandarización de procesos que logran eficiencias y productividad

• Mejora en la calidad de los procesos ganando competitividad frente a los procesos tradicionales

• Acceso a experiencia y tecnología especializada sin grandes inversiones económicas que ofrece un proveedor experto en el servicio a externalizar

• Respaldo jurídico y solvencia financiera eliminando el riesgo de subordinación laboral

• Eliminación del riesgo empresarial en el resultado y en la gestión de personal 10.

¿Qué ventajas y desventajas tienen los empleados al ingresar por medio de outsourcing?

Depende de la empresa con la que se contraten estos servicios, en principio no debe haber desventajas para el trabajador pues externalizar no es sinónimo de precariedad laboral. "En Adecco Outsourcing tenemos todo un programa de desarrollo de talento que incluye capacitación permanente, beneficios extra salariales para el empleado y su familia, planes retributivos acorde a su desempeño, desarrollo y plan carrera, salario no emocional y otros beneficios", explica Rodicio.

