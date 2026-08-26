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¿Qué cambia en Instagram y Facebook tras el histórico acuerdo de Meta?

Aunque Meta negó haber diseñado sus redes sociales para generar adicción, acordó pagar una millonaria suma y adoptar nuevas medidas de protección para adolescentes, además de reforzar los controles parentales.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
26 de agosto de 2026 - 11:35 p. m.
Meta se comprometió pagar lo acordado en un plazo de diez años.
Meta se comprometió pagar lo acordado en un plazo de diez años.
Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Meta es el gran paraguas del que forman parte redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, que reúnen, cada una, cerca de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, según las estimaciones de la firma Statista.

Llama la atención que, según el ‘Informe general sobre la transformación digital en 2026’, elaborado por DataReportal, el uso de redes sociales tiende a disminuir a medida en que aumenta la edad. Los jóvenes de entre 16 y 24 años son quienes utilizan un mayor número de plataformas, con un promedio de casi ocho redes sociales al...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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