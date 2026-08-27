¿Qué diferencia hay entre un seguro y un plan exequial?

Aunque pareciera lo mismo, no lo son. Entender sus diferencias es clave al momento de elegir cuál resulta más conveniente, según cada caso.

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Según la plataforma Lefune, en Colombia los servicios funerarios pueden costar entre COP 3 millones y COP 16 millones, un valor que puede aumentar si se incluyen servicios adicionales, como la inhumación.

Dado que los servicios funerarios pueden representar un gasto significativo para las familias, muchas personas optan por anticiparse y contratar una alternativa que les brinde respaldo cuando llegue el momento. Es en este contexto donde aparecen los planes de previsión exequial y los seguros exequiales.

Un Estudio de Demanda de Seguros, realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, Fasecolda y la Banca de las Oportunidades, encontró que el 55,3 % de los hogares en el país cuenta con algún tipo de plan o seguro exequial. El grueso (el 86 %) corresponde a planes de previsión exequial, mientras que el 14 % a seguros exequiales.

Aunque parecieran lo mismo, no lo son. Entender sus diferencias es clave al momento de elegir cuál resulta más conveniente, según cada caso.

Como lo explica el gerente de Servicios Financieros de Compensar, Freddy Parada, el seguro exequial funciona a través de una póliza contratada con una compañía aseguradora y, de acuerdo con sus condiciones, puede contemplar una indemnización, el reembolso de gastos hasta el límite de la suma asegurada o la activación de una red de prestadores.

Fasecolda precisa que, durante la vigencia de la póliza, los asegurados tienen acceso a beneficios como la preparación y el traslado del cuerpo, el suministro del ataúd, la sala de velación, el servicio de carroza fúnebre y la gestión de los trámites legales y religiosos.

La indemnización de la que habla Parada se da cuando no es posible prestar directamente el servicio funerario, en ese caso el seguro opera bajo una modalidad de reembolso, cubriendo los gastos asumidos por los beneficiarios, siempre y cuando se presenten los soportes correspondientes.

La previsión exequial, por su parte, está más orientada a la prestación directa de los servicios funerarios, es decir, aquí no hay lugar a reembolsos económicos, como en el seguro. Su contratación se hace directamente con una funeraria o red de prestadores.

Esta se contrata a través de una entidad, caja de compensación o res de funerarias y ofrece una atención logística e integral.

¿Cuál elegir?

Parada señala que muchas familias eligen entre un seguro exequial y un plan de previsión exequial con base en el valor de la cuota mensual, y eso es un error. Explica que es importante tomar una decisión informada, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada familia, así como el tipo de respaldo que se busca ante esta situación.

Cuando se habla de un seguro exequial, una de las preguntas clave es qué tipo de respaldo ofrece la póliza y cuáles son sus condiciones, límites y mecanismos de atención.

Para el caso de la previsión exequial, es relevante conocer qué aspectos de la prestación quedan organizados anticipadamente, qué familiares pueden incluirse y cuáles son los servicios contemplados.

En ambas situaciones se recomienda verificar la cobertura territorial, así como las condiciones relacionadas con el ingreso y la permanencia de los beneficiarios

“La previsión exequial permite anticiparse y dejar organizados aspectos que, de otra manera, la familia tendría que resolver en medio del duelo. Además de facilitar la prestación de servicios como la gestión de trámites, la coordinación de la velación, la cremación o inhumación, ayuda a evitar decisiones logísticas, administrativas y económicas bajo presión, así como posibles desembolsos de emergencia que pueden afectar el presupuesto del hogar. Por eso, es fundamental conocer las condiciones y los servicios incluidos en el plan”, detalla Parada.

En contraste, las ventajas del seguro se relacionan con la flexibilidad del dinero y las indemnizaciones (si el funeral cuesta menos del límite contratado, la familia puede recibir el dinero restante); no se limita a una sede o red de sedes específicas de una funeraria; usualmente incluye coberturas de repatriación y, al ser las aseguradoras entidades vigiladas, cuentan con un respaldo financiero institucional, lo que ofrece una mayor garantía de cumplimiento a largo plazo.

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