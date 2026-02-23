¿Qué está pasando con Bancolombia? Diversos servicios del banco no están disponibles

Los daños se habrían causado tras labores de mantenimiento programadas. Foto: Bancolombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millones de usuarios de Bancolombia han reportado en los últimos días fallas en varios de sus servicios digitales y canales de atención.

De acuerdo con lo informado por la entidad financiera, este es el estado actual de sus servicios:

App mi Bancolombia: intermitente

Sucursal virtual personas: intermitente

Oficinas: intermitente

Corresponsales bancarios: intermitente

Compras en comercios físicos: operativo

Cajeros automáticos: intermitente

PSE: intermitente

La falla también ha impactado a los usuarios de Nequi, pues esta billetera digital no tiene funcionando los envíos a Bancolombia, tampoco los envíos de Bancolombia a Nequi. Las recargas desde corresponsales Bancolombia tampoco están funcionando, así como los pagos con QR entre cuentas.

Ante esta fallas, la entidad bancaria informa que algunas opciones que tienen sus usuarios para mover la plata son: en la app Mi Bancolombia: transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas; consultar cuentas, saldos y movimientos; pagar en comercios con tarjetas débito y crédito; sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales”.

En todo momento, los usuarios podrán ver su saldo total, incluido el dinero que tienen en los bolsillos.

“¡Discúlpanos! Tu plata y tu información están seguras”, dice Bancolombia.

Aunque de momento, el banco no ha dado una explicación sobre el problema que mantiene esta inoperatividad, es probable que estas fallas se hayan causado tras las jornadas de mantenimiento anunciadas días atrás.

Desde Nequi, billetera que comparte infraestructura tecnológica con Bancolombia, se anunció labores de mantenimiento entre las 10.30 de la noche del sábado 21 de febrero y las 3.30 de la mañana del domingo 22 de febrero.

“Bancolombia realizará un mantenimiento programado. Durante ese tiempo no estará disponible el envío de plata entre Bancolombia y Nequi, ni los pagos a través de QR entre cuentas de Bancolombia, ni la recepción de remesas. Los demás servicios de Nequi seguirán funcionando con normalidad, como el envío de dinero a otros bancos y el retiro de plata en cajeros Bancolombia, entre otros”, se lee en el comunicado.

También hay mantenimientos programados para el miércoles 25 de febrero, entre las 3 de la mañana y las cuatro de la mañana.

“Realizaremos una jornada de actualización tecnológica propia. Durante este lapso no habrá ingreso a la app de manera temporal, mientras nuestro equipo realiza las mejoras necesarias para seguir acompañando a nuestros 27 millones de usuarios en el manejo de su plata en el día a día. Adicionalmente, las recargas y pagos por PSE no estarán disponibles entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. A partir de las 4:00 a.m., todos los demás servicios funcionarán con normalidad”, detalló Nequi.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.