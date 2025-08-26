¿Qué implica la investigación de la SIC contra Apple en Colombia?

Apple también ha sido investigada por temas similares en otras partes del mundo. Foto: AFP - PHILIPPE HUGUEN

Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, está bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que le abrió una investigación y le formuló pliego de cargos, tras una denuncia que se presentó el 24 de octubre de 2023.

A la marca de la manzana se le acusa de abusar de su posición de dominio, es decir, de valerse de su tamaño e influencia para excluir a otros competidores, lo que se configura en una conducta anticompetitiva. Según la SIC, son dos las actuaciones de Apple que justifican esta investigación.

La primera:...