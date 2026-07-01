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¿Qué impuestos deberían subir en Colombia con la próxima reforma tributaria?

Un grupo de expertos hace una serie de propuestas para incrementar los ingresos tributarios del país y racionalizar el gasto. Algunas de las propuestas son impopulares, seguro, pero no por eso menos necesarias para lograr enderezar el rumbo de las cuentas nacionales.

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Redacción Economía
01 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Para este punto, resulta claro que el gobierno entrante deberá efectuar una nueva reforma tributaria, además de examinar con una lupa juiciosa el gasto del Estado.

La situación fiscal del país requiere incrementar los ingresos y sumarle un hueco más al cinturón en el lado del gasto.

El propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, no descarta que el próximo Presupuesto General, que debe ser presentado a finales de julio, venga acompañado de una nueva ley de financiamiento que buscaría, como mínimo, recursos por COP 16 billones. Aunque las cuentas...

Por Redacción Economía

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