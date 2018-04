"Que no te metan un gol en Rusia": la campaña para comprar las boletas del mundial de forma segura

EFE

A través de la campaña "Que no te metan un gol en Rusia" se informará a los interesados sobre los puntos autorizados para la compra de entradas y las condiciones generales para la utilización de los boletos para el Mundial, al que están clasificadas 32 selecciones nacionales, entre ellas la de Colombia.



Igualmente, se difundirá la forma correcta para ceder las entradas adquiridas y "los pasos que se deben seguir antes del ingreso a los partidos en Rusia y no llevarse sorpresas de última hora", informó la SIC.



La campaña llegará a los consumidores a través de vídeos y carteles, entre otros medios.



Una de las recomendaciones es adquirir los boletos únicamente a través de los canales de venta autorizados por la FIFA.



También pide no aceptar las entradas que le ofrezcan vendedores secundarios a través de plataformas de comercio electrónico no autorizados.



"Cualquier entrada adquirida por fuera de los puntos de venta oficial quedará cancelada automáticamente y su titular no tendrá derecho a ingresar al estadio", detalla la información.



Recuerda, igualmente, que la reventa de entradas sin la autorización previa de la FIFA es considerada ilegal y conlleva sanciones administrativas, civiles o penales, según las leyes rusas.



Si ya adquirió entradas "no podrá venderla ni cederla sin autorización previa, específica y por escrito de la FIFA. Si no es así, la boleta quedará cancelada".



"Estaremos atentos no solo a la publicidad tradicional, sino que tendremos vigilancia especial también sobre elementos promocionales alusivos al mundial, para que los consumidores no terminen engañados", dijo el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.