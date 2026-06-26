¿Qué pasa con Canacol? Claves para entender el caso que tiene en alerta al mercado del gas

La terminación de los contratos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, generando impactos directos sobre los hogares, la industria y la generación térmica. Foto: Getty Images - Christopher Furlong

La decisión de una corte canadiense tiene en alerta a una docena de empresas colombianas. El problema es de tal magnitud que Cerro Matoso advirtió que su operación podría ser inviable por la falta del suministro de gas y el gremio de los generadores térmicos señaló que el problema se agrava en pleno fenómeno de El Niño.

Esta semana, el 24 de junio, la Corte de Alberta, Canadá, avaló en primera instancia la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente sus contratos de suministro y transporte de gas natural en Colombia. Esta...