Qué pasa con el petróleo: tregua en Medio Oriente cambia el mercado

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El petróleo se desplomó por debajo de los 100 dólares y las bolsas se dispararon este miércoles, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía el miércoles 16,2% a 94,66 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedía 14,9% a 93 dólares.

Igualmente, los precios del contrato de referencia del gas en Europa, el TTF neerlandés, retrocedían cerca de un 20% este miércoles al abrirse las operaciones.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán, que ha actuado como mediador, con el fin de poner fin al conflicto.

“Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

“Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado”, con la desaparición de la prima de riesgo de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

- Las bolsas responden -

En el sector bursátil, el índice Nikkei 225 de Japón cerró con una subida del 5,4%, mientras que el Kospi de Seúl se anotó un 6,87% y Shanghái un 2,7%.

El índice hongkonés subía durante la sesión más de un 3%.

Las bolsas de Londres, París y Fráncfort abrieron también con fuertes alzas, aliviadas por el anuncio de tregua.

Las acciones de Oriente Medio también se valorizaron fuertemente, con un alza de 8,5% en Dubái y de 3% en Abu Dabi.

En tanto, las grandes empresas petroleras se depreciaron en la apertura de los mercados en Europa.

En Londres, las acciones de BP caían 8,35% y las de Shell perdían 7,7% poco después de las 7H20 GMT.

TotalEnergies se desvalorizó 5,63% en París mientras ENI caía 7,15% en Milán y Repsol bajaba 8,1% en Madrid.

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de alto el fuego en Irán.

Por su parte, el dólar estadounidense retrocedía notablemente frente al euro y al yen, en sintonía con la caída de los precios del petróleo.

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