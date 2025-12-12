Logo El Espectador
Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué pasa entre Reficar y la DIAN? Claves del debate por IVA a importación de combustibles

Un posible embargo de la DIAN a las cuentas de la filial de Ecopetrol podría afectar las operaciones, liquidez y posición de la Refinería de Cartagena y de la petrolera estatal. Por ahora, la entidad no ha iniciado proceso de cobro coactivo. ¿Qué implica la decisión que tomó esta semana el Tribunal Superior de Cartagena?

Redacción Economía
13 de diciembre de 2025 - 12:17 a. m.
Foto de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Foto de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta semana se vivió un nuevo capítulo en la controversia legal entre la DIAN y Ecopetrol por el IVA a la importación de combustibles. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cartagena revocó la sentencia de un juzgado de la misma ciudad que ordenaba a la entidad abstenerse de ejecutar embargos a Reficar hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa se pronunciara. En otras palabras, la Refinería de Cartagena perdió el amparo que había logrado para que la DIAN no la pudiera embargar.

Redacción Economía

