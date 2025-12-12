¿Qué pasa entre Reficar y la DIAN? Claves del debate por IVA a importación de combustibles

Foto de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta semana se vivió un nuevo capítulo en la controversia legal entre la DIAN y Ecopetrol por el IVA a la importación de combustibles. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cartagena revocó la sentencia de un juzgado de la misma ciudad que ordenaba a la entidad abstenerse de ejecutar embargos a Reficar hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa se pronunciara. En otras palabras, la Refinería de Cartagena perdió el amparo que había logrado para que la DIAN no la pudiera embargar.

Le explicamos las causas del pleito entre...