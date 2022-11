¿Qué pasa si una autoridad le pide el Soat y no lo tiene al día?

El gobierno alista una medida para darle solución a la expedición del Soat. Foto: archivo

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que la rebaja en la tarifa del 50% en el Soat (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito) no entrará en vigor desde el primero de diciembre de este año. Se aplaza unos días más, “pero que les vamos a cumplir a los colombianos, lo vamos a hacer”, dijo.

El beneficio que el gobierno del presidente Petro anunció para las motos menores a 200 CC, taxis, microbuses urbanos, de servicio público urbano y de servicio público intermunicipal, va a tener un costo fiscal cercano a los $2 billones.

Pese al anuncio del gobierno de rebajar un 50% el valor de seguro, los motociclistas han protagonizado manifestaciones en diferentes ciudades afectando la movilidad de los colombianos

El ministro de Transporte explicó que los técnicos del ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera están haciendo ajustes para que las pólizas se puedan expedir con el descuento del 50% en las tarifas. “Nos pueden pasar un par de días más, pero que les vamos a cumplir a los colombianos, lo vamos a hacer”.

Reyes se mostró molesto con el lento proceso que se ha detectado entre las aseguradoras. Las empresas siguen en una operación tortuga para la entrega de las pólizas. Ahí siempre colocan personas que son los intermediarios que pueden ayudar. Le responden a la gente que es el gobierno el que no las quiere expedir y hay grandes dificultades”.

Anunció que prepara una circular frente a las medidas que se están dando de “inmovilización de vehículos y sanciones por no tener el Soat para que aquí el Estado tiene que reconocer que es una problemática que no se deriva de los ciudadanos sino de los que está ocurriendo”.

Aclaró que se espera que la circular le dé a conocer a los colombianos las medidas de alivio que se van a tomar. “Este es un gobierno donde la justicia social tiene que primar y no podemos sancionar cuando los medios no los estamos dando”, sostuvo el funcionario.

Anunció la presentación de un proyecto de ley de urgencia que permitiría “tomar medidas drásticas, de fondo para resolver este problema tan delicado. Yo le he insistido a las aseguradoras que necesitamos una respuesta positiva acertada en la expedición de pólizas y el llamado hasta ahora no ha sido escuchado debidamente por las aseguradoras”.

Aclaró que, en la circular, en preparación, se va a decir que “si un policía de tránsito, o un chaleco azul como lo conocen en muchos municipios, para (detiene) un vehículo o una motocicleta que no tiene el Soat, que ese Soat se venció entre julio y la fecha que es el momento en que se ha presentado esta problemática, y hay una demostración del ciudadano de que no ha podido expedir la póliza porque ha ingresado a la página”, no lo puede sancionar.

Invitó a que cuando estén diligenciando el Soat y aparezca que no se puede expedir le tomen un pantallazo para “para justificar el por qué no tiene la póliza en su poder”.

Según el gobierno, la medida de rebajar el precio de la tarifa del Soat se encamina a enfrentar la evasión en esta obligación y prevenir el fraude. Se calcula que con el anuncio del ministerio de Transporte se van a beneficiar nueve millones de motos.