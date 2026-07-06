¿Qué pesa más hoy al buscar empleo? Un estudio muestra que no es solo el salario

La modalidad de trabajo se ha convertido en un criterio determinante para la fuerza laboral. Foto: El Espectador

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La pandemia transformó la manera de trabajar. Muchas empresas descubrieron que la presencialidad no tenía por qué ser la única opción y que los modelos remotos e híbridos podían mantener, e incluso mejorar, la productividad.

Hoy, de hecho, es un diferencial que muchas compañías ofrecen tanto para atraer nuevo talento como para retener el existente. Un estudio reciente publicado por la firma WeWork revela que cada vez más cobra protagonismo entre los trabajadores el tiempo personal, la autonomía y la flexibilidad.

Esta investigación, que se realizó con más de 5.000 trabajadores en América Latina (de los cuales participaron 575 colombianos), confirma que la modalidad de trabajo se ha convertido en un criterio determinante para la fuerza laboral.

El 48 % de los encuestados señala que trabaja en un esquema que es 100 % presencial, el 54 % dice que preferiría un modelo híbrido y el 55 % considera que es ideal asistir a la oficina entre uno y dos días por semana.

La preferencia por el trabajo híbrido o remoto es tal que casi dos de cada 10 consultados asegura que no regresaría a un esquema que sea completamente presencial, mientras que el 31 % asegura que no aceptaría un empleo que no contemple el trabajo remoto.

“En Colombia, esta tendencia está estrechamente ligada a los tiempos de desplazamiento. El estudio muestra que el 22% de los trabajadores tarda más de una hora diaria en sus trayectos entre ida y vuelta al trabajo y otro 21% invierte dos horas o más. No sorprende, entonces, que el 87% identifique el tiempo de traslado como la principal desventaja de la presencialidad, seguido por los costos de transporte (48%) y la reducción del tiempo disponible para actividades personales (34%)”, reporta WeWork.

No obstante, la oficina sigue siendo un espacio valorado por los trabajadores. El 69 % coincide en que favorece la integración de los equipos, el 60 % con que refuerza las relaciones interpersonales y, el 52 %, una comunicación más directa.

“Hoy las personas no solo evalúan cuánto van a ganar, sino también cuánto tiempo van a recuperar para su vida personal. La flexibilidad dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en uno de los principales factores para atraer y retener talento. Las empresas que logren ofrecer experiencias laborales equilibradas, donde la oficina aporte valor y la autonomía haga parte de la cultura organizacional, tendrán una ventaja competitiva en unmercado donde las expectativas de los trabajadores cambiaron definitivamente”, afirmó Claudio Hidalgo, Presidente de WeWork Latinoamérica.

El informe también revela el impacto que, según lo reportado por los trabajadores, tiene el teletrabajo sobre la calidad de vida.

El 67 % considera que los cambios en su esquema de trabajo han mejorado su calidad de vida, principalmente por un mejor balance entre la vida personal y laboral, una mayor productividad y una mejor dinámica de trabajo en equipo.

Para la compañía, parte del análisis que arroja estos resultados es que el futuro del trabajo ya no gira alrededor de la discusión entre presencialidad o virtualidad, sino de la capacidad de las organizaciones para ofrecer modelos flexibles que respondan a las nuevas prioridades del talento.

“La oficina sigue siendo relevante, pero ahora debe justificar el tiempo que las personas invierten en llegar a ella, convirtiéndose en un espacio que impulse la colaboración, la innovación y el bienestar”, concluye.

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