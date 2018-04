Profesión Líder

¿Qué piensan las personas más adineradas del mundo sobre el dinero?

Estudios aseguran que aunque el dinero no compra la felicidad, si puede hacer que la personas lleven una vida más plena.

¿El dinero compra la felicidad? es una pregunta que muchas personas alrededor del mundo se hacen. En el 2011 se realizó un estudio en la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda, y reveló que, aunque el dinero no da la felicidad si garantiza el bienestar. En la investigación se analizaron los datos 420.000 personas y se concluyó que para los seres humanos es más importante la libertad y la autonomía que la plata.

Por su parte, la Universidad de Harvard llevó a cabo en el 2017 otro estudio que aseguró que el famoso material, si puede ayudar a las personas a llevar una vida más plena. Según los expertos, todo el dinero que sea invertido en tiempo libre, colaborará sin duda alguna, en producir más felicidad.

Pero, ¿qué piensan las personas más ricas del mundo sobre el dinero? Personalidades como Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway o Larry Page, cofundador de Google y de Alfabeto Inc tienen una clara su posición al respecto.

- Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook

"Mi objetivo nunca fue simplemente crear una empresa. Varias personas lo malinterpretaron, como si no me preocupara por los ingresos, las ganancias o cualquiera de estas cosas. Solo que para mi no solo significa eso, es la construcción de algo que en realidad hace un cambio muy grande en el mundo".

-Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway

"Voy a decirle cómo llegar a ser rico. Cierre las puertas, sea temeroso cuando otros son codiciosos y sea codicioso cuando otros son temerosos".

-Oprah Winfrey, presentadora de televisión y exitosa en los negocios

"La razón por la que he podido ser tan exitosa financieramente es porque mi enfoque nunca ha sido el dinero".

-Michael Bloomberg, CEO de Bloomberg LP

"Creo que cuanto más dinero se pone en manos de la gente, más se va a gastar. Y si no lo gastan, lo invierten. Y la inversión es otra manera de crear puestos de trabajo. Se pone el dinero en los fondos de inversión u otros tipos de bancos que pueden hacer préstamos, eso es lo que tenemos que hacer".

-Larry Page, Cofundador de Google y de Alfabeto Inc

"Si nos motivara el dinero habríamos vendido la empresa hace mucho tiempo y estaríamos en una playa".

-Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon

“Creo que los bajos recursos económicos impulsan a la innovación, al igual que otras limitaciones lo hacen. Una de las únicas maneras de salir de una caja cerrada es inventar su salida".

-Sergey Brin, cofundador de Google y de Alfabeto Inc

"Siempre se oye la frase “el dinero no puede comprar la felicidad”. Pero siempre en el fondo de mi mente imagino una gran cantidad de dinero que va a comprar un poco de felicidad. Pero en realidad no es cierto".

-Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba Group

"Hoy en día, la fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo responsable ante la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil".

