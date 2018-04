Aspectos a tener en cuenta

¿Qué preguntar y qué no en una entrevista de trabajo?

Redacción Profesión Líder

Algunas preguntas que no se deberían hacer y otras que deben ser abordadas con precaución.

Conseguir empleo es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las personas. Saber actuar, expresarse, qué preguntar y qué no, son aspectos importantes que se deben tener en cuenta antes de una entrevista laboral.

Y aunque la ansiedad y los nervios nunca serán los mejores aliados, los expertos aconsejan actuar con sinceridad y naturalidad para superar la tensión del momento. Daniel Parra, gerente de selección de personal de Adecco Colombia, explica cuáles deben ser las preguntas apropiadas para hacer en un encuentro laboral y la razón por la cual se debe o no hacerlas.

¿Qué debo preguntar sobre la empresa?

En primer lugar, antes de estar en una entrevista, es importante indagar en la página web y redes sociales de la empresa su modelo de negocio, tipo de líderes que tiene, rendimiento del negocio e intentar identificar el nivel de cargo al que aspiraría dentro de la organización.

Posteriormente, es clave preguntar la expectativa del cargo al que se está presentando, ya que esto le va a permitir al candidato dimensionar el alcance del cargo y conocer la funcionalidad dentro de la organización. Así mismo, se puede preguntar por el equipo de trabajo, si va a tener pares, si va a tener personas a cargo, a quién se le reporta y cuál será la unidad de negocio a la que ingresaría.

¿Qué preguntar sobre el salario?

Esta es una pregunta que se debe hacer. Pero antes de hacerla es importante identificar el cargo al que se está postulando pues permitirá definir una contraprestación acorde a las funciones. De esta manera se puede saber si se le está ofreciendo un salario competitivo en el mercado.

¿Debo preguntar sobre días libres y vacaciones?

Según la experiencia de Adecco Colombia, en los procesos de selección es mejor preguntar de una manera más general, ¿cuál es el paquete de beneficios que tiene el cargo? puesto que ahí se podrá identificar temas de vacaciones, días libres, prima, entre otros. Es importante dejar claro que este tipo de preguntas se debe realizar al final de la entrevista, ya que se debe conocer primero el alcance del proceso.

¿Debo preguntar si hacen evaluaciones o pruebas para comprobar mi rendimiento?

Es válido hacer esta pregunta pues evidencia interés por conocer los detalles y el alcance del proceso. Esto le dará espacio al candidato para poder prepararse frente a una prueba de conocimiento específicos.

¿Habrá un posible ascenso?

Adecco Colombia recomienda no hacer esta pregunta ya que puede dar la impresión de que el candidato no está interesado en el cargo para el que está aplicando si no que se está visualizando en una posición diferente en el largo plazo. Adicionalmente, es factible que se genere la percepción de que es una persona inestable y puede ser retirado del proceso. Lo que sí se puede hacer, es preguntar cuál es el plan de desarrollo que la organización le ofrece al candidato cuando asuma el cargo.

¿Es conveniente hablar sobre si realizan test de consumo de drogas?

No es aconsejable hablar sobre este tema ni hacer preguntas al respecto. Si una empresa lo tiene establecido por política, es muy difícil que lo modifique si el candidato no está de acuerdo. Adecco Colombia sugiere que lo que se puede indagar es cuáles son los pasos a seguir dentro del proceso de selección y con esa información, la persona puede decidir si continua o no con las demás etapas.

¿Podré usar el computador para asuntos personales?

Normalmente cuando la persona se presenta a un cargo y se le entrega las herramientas de trabajo, se firman unos acuerdos en los que estipula que los equipos suministrados deben ser utilizados únicamente para su rol laboral. Por tal motivo, preguntar esto durante una entrevista podría causar una mala impresión ya que daría a entender que el candidato usaría estas herramientas para fines personales y puede ser descartado del proceso.

¿Qué otras preguntas debo o no hacer?

-¿Cuánto dura el proceso?: Esto le permitirá al candidato tener claridad sobre las etapas y el tiempo que puede tardar, lo cual disminuirá la ansiedad.

-¿Cuál es el plan de beneficios y salario emocional?

Generalidades del trabajo:

¿Cuáles son los horarios? ¿cuál es el alcance de la posición? ¿cuál es la necesidad por la que se generó la vacante y que expectativa tienen frente al cargo?

¿Qué no se debe preguntar?

-¿Me pueden despedir si llego tarde?

-¿Qué pasa si alguien llega bajo el efecto de sustancias alucinógenas o alcohólicas?

-Afirmar que no se está de acuerdo con someterse a pruebas específicas como el polígrafo.

