¿Qué se espera del crecimiento de la economía colombiana?

La economía colombiana sigue creciendo. Durante el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación creció 3,6 %, situándose como la segunda variación más alta para esa ventana de tiempo en los últimos cuatro años, solo por debajo del 7,5 % que se registró en 2022.

Para entonces, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica de valor agregado fueron administración pública y defensa (con una contribución de 1,3 puntos porcentuales); comercio al por mayor y al por menor (contribuyó 1,2 puntos porcentuales) ; e industrias manufactureras (contribuyó 0,5 puntos porcentuales).

El lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los resultados del último trimestre del año, con lo que se cierran las cuentas de 2025 y se sienta una base más sólida para analizar lo que se vendría en 2026.

Según la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, se espera que la economía colombiana cierre 2025 con un crecimiento del 2,8 %. El pronóstico para 2026 es igual, de 2,8 %, así como para el primer trimestre del año.

En entrevista con El Espectador, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que para este año la expectativa de crecimiento económico sigue siendo buena.

“El equipo técnico del Banco prevé un crecimiento del orden del 2,6 % para este año, algo menor a lo que se estaba previendo a finales del año pasado, que era 2,8 %. En la medida en que sea más equilibrado, con un exceso de demanda menos fuerte, puede ser un crecimiento más sostenible”, dijo.

