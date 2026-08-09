¿Qué se está haciendo de cara al fenómeno de El Niño?

De fondo, El Niño implica para buena parte del país temperaturas más altas y escasez de lluvias. Y, claro, esto le pega a los ciclos de prácticamente todo tipo de cultivos. Foto: EFE - HOTLI SIMANJUNTAK

Si las proyecciones se hacen realidad (y es de las veces que agradeceríamos que no), el próximo fenómeno de El Niño tiene el potencial de pasar a la historia por todas las malas razones.

Aunque es un fenómeno climático normal, su aparición e intensidad han ido subiendo en la misma medida que el termómetro general del planeta, cortesía de una larga lista de factores, comenzando por el desenfreno en el consumo de combustibles fósiles.

Para este punto de la historia, El Niño puede tener varios impactos en el país y su economía, comenzando por el...