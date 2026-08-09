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¿Qué se está haciendo de cara al fenómeno de El Niño?

El próximo fenómeno de El Niño amenaza con ser el más fuerte y prolongado en años, con capacidad de empujar la inflación hasta 6,9 %. El Gobierno ya tiene 53 medidas en marcha para enfrentarlo, pero el plan depende de combustibles cuya producción no está asegurada del todo y de las billonarias deudas que el Estado tiene con prácticamente todo el sistema. ¿Cuál es la hoja de ruta para evitar un apagón?

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Redacción Economía
09 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
De fondo, El Niño implica para buena parte del país temperaturas más altas y escasez de lluvias. Y, claro, esto le pega a los ciclos de prácticamente todo tipo de cultivos.
De fondo, El Niño implica para buena parte del país temperaturas más altas y escasez de lluvias. Y, claro, esto le pega a los ciclos de prácticamente todo tipo de cultivos.
Foto: EFE - HOTLI SIMANJUNTAK

Si las proyecciones se hacen realidad (y es de las veces que agradeceríamos que no), el próximo fenómeno de El Niño tiene el potencial de pasar a la historia por todas las malas razones.

Aunque es un fenómeno climático normal, su aparición e intensidad han ido subiendo en la misma medida que el termómetro general del planeta, cortesía de una larga lista de factores, comenzando por el desenfreno en el consumo de combustibles fósiles.

Para este punto de la historia, El Niño puede tener varios impactos en el país y su economía, comenzando por el...

Por Redacción Economía

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Faco(tkc0y)Hace 2 horas
Argumenta usted que “aunque el fenómeno del niño es normal”, debo decirle que una cosa es que sea normal y otra que pretendamos normalizar lo anormal con el fin de suavizar nuestra responsabilidad como especie humana. Por otra parte no entiendo como empresas como Air-e. Se hayan iliquidas, si los usuarios pagamos los servicios con tarifas que cobran los sobre costos como si desde tiempo atrás se estuviera viviendo el mentado fenómeno.
Gilberto R.M.(54899)Hace 5 horas
El "A/Petardo" dice que eso es MENTIRA.
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