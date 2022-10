¿Qué se puede comprar con la fortuna de Elon Musk?

El multimillonario afirma estar interesado en comprar al grupo musical BTS y a Twitter. Foto: EFE - BRITTA PEDERSEN / POOL

Con una fortuna estimada de US$236.000 millones, Elon Musk se mantiene en la lista de Forbes como el hombre más rico del mundo. Esta suma supera con creces el Producto Interno Bruto generado por Colombia en el año de 2021, estimado en US$314,5 millones por el Ministerio de Comercio.

Para hacerse una idea de la riqueza de Elon Musk, la fortuna de la difunta Reina Isabel II había sido estimada en cerca de 370 millones de libras, es decir, US$ 462 millones, por el diario Sunday Times. Musk superaría dicha fortuna en casi 500 veces. De hecho, en 2019 la agencia de comparación de bienes raíces, Compare the Market, le puso un valor estimado de US$1.800 millones de dólares al palacio de Buckingham, hogar de la difunta reina Isabel II y la residencia oficial de la Familia Británica Real en Londres. Si estuviera a la venta, Musk podría comprar el hogar de la Familia Real cerca de 131 veces.

Según el sitio especializado Transfermarkt, Lionel Messi tiene un valor de 50 millones de euros. Elon Musk podría comprar la ficha de Lionel Messi aproximadamente 4700 veces.

La deuda externa de Colombia entre enero y marzo de 2022, estimada en US$175.106 millones por el Banco de la República, podría ser pagada cerca de 1400 veces con la fortuna de Musk. En la lista de Forbes, Donald Trump aparece con una fortuna de $US 3.200 millones de dólares. Es decir, Elon Musk tendría un aproximado de 82 veces el dinero del expresidente de Estados Unidos. El hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuenta con una fortuna de US$6.900 millones. Es decir, Elon Musk tendría 38 veces la riqueza del hombre más adinerado del país.

Otro ejemplo sería el de la mansión de las estrellas de la música Beyoncé y Jay-Z, con un precio estimado de casi 90 millones de dólares, la cual podría ser comprada por Musk en más de 2000 ocasiones. Cabe aclarar que gran parte de la riqueza de Musk está en forma de acciones, por la mayoría de su fortuna está en forma de fondos que no son tan accesibles y no pueden gastarse tan fácilmente.

La fortuna de Elon Musk

Según Forbes, Elon Musk ha cofundado seis compañías, incluyendo su famosa empresa Tesla, del cual es dueño del 25% de acciones. SpaceX, su empresa de fabricación aeroespacial y que, según Musk, ha sido construida para reducir los costes de viajes espaciales, tiene un valor de US$ 127,000 millones y ha cuadriplicado su valor en el plazo de tres años. Su compañía The Boring Company, empresa de servicios de infraestructura y construcción de túneles, recaudó $ 675 millones en abril de 2022 con una valoración de $ 5.7 mil millones.

Elon Musk ha sido protagonista de varios escándalos mediáticos. En noviembre de 2021, el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas afirmó que el 2% de la fortuna de Elon Musk podría ayudar en gran medida a terminar con el hambre mundial, al salvar a cerca de 42 millones de personas de pasar hambre. Elon Musk contestó retando a la ONU, al afirmar que si lograban demostrarlo, vendería las acciones de Tesla de forma inmediata.

Otro escándalo se presentó con la iniciativa que mostró a inicio del año por comprar Twitter. En declaraciones recientes, el millonario habría afirmado que estaría interesado en retomar su compra de la red social, después de haber declinado su propuesta hace meses porque, según Musk, la compañía estaría invadida por el spam, lo que le restaría su precio en el mercado. No obstante, según medios como The New York Times y Bloomberg, el empresario estaría pensando nuevamente en comprar la compañía.