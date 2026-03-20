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¿Qué se viene tras la nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque en la SIC?

La salida de la superintendente de Industria y Comercio abre interrogantes sobre el futuro de la entidad y el destino de las decisiones firmadas durante su gestión.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
20 de marzo de 2026 - 11:05 p. m.
Bajo la dirección de Cielo Rusinque se adoptaron decisiones determinantes, con efectos significativos en la economía del país. Un ejemplo claro es el aval (con condicionamientos) a la integración entre Tigo y Movistar
Bajo la dirección de Cielo Rusinque se adoptaron decisiones determinantes, con efectos significativos en la economía del país. Un ejemplo claro es el aval (con condicionamientos) a la integración entre Tigo y Movistar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. El alto tribunal determinó que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

En su cuenta de X, Rusinque manifestó su rechazo a esta decisión, argumentando que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales (realizada en París) sí tiene relación con las funciones que se realizan en esta superintendencia.

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Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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Guillermo(n5sqs)Hace 27 minutos
Arrogante e intrascendente funcionaria, cuyo unica misión era darle la razón al Presidente y perseguir, cual perro de caza, al que se le indicara. La SIC se vino abajo y perdió la credibilidad que tenía desde hace muchos años. La Sra. Rusinque debió haber intervenido a favor de los usuarios de las EPS´s en la entrega de medicamentos y la atención primaria en salud, miró para otro lado, descuidando la misionalidad de la SIC.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 34 minutos
Lo que se viene es que el mesías va a alegar persecución. No sabe que antes de nombrar a un funcionario público hay que leer lo que dicen la ley y las normas para ocupar un cargo determinado.
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