¿Qué se viene tras la nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque en la SIC?

Bajo la dirección de Cielo Rusinque se adoptaron decisiones determinantes, con efectos significativos en la economía del país. Un ejemplo claro es el aval (con condicionamientos) a la integración entre Tigo y Movistar Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. El alto tribunal determinó que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

En su cuenta de X, Rusinque manifestó su rechazo a esta decisión, argumentando que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales (realizada en París) sí tiene relación con las funciones que se realizan en esta superintendencia.

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