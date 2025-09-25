Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué sigue para el presupuesto y la tributaria tras acuerdo Gobierno-Congreso?

El recorte en el presupuesto aprobado por las comisiones económicas en primer debate implica que la reforma tributaria será menos ambiciosa. Le contamos qué se sabe sobre los ajustes que se avecinan y qué sigue en el debate.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
25 de septiembre de 2025 - 01:30 a. m.
Primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026 en las comisiones económicas del Congrso.
Primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026 en las comisiones económicas del Congrso.
Foto: Óscar Pérez

El Presupuesto General de la Nación 2026 ya no se aprobará por decreto, al menos no por ahora, gracias a un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno que incluye bajar el monto total en $10 billones. En el último día de plazo, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el proyecto en primer debate.

Las comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado acogieron la ponencia alternativa de la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y otros parlamentarios que contó con el aval del Ministerio de Hacienda. Al final, Legislativo y...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Presupuesto

congreso de la república

Economía colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.