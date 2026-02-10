¿Qué tan cierto es lo que dijo Petro sobre los precios de la energía en Colombia?

La Represa Urrá I, en Córdoba, es abastecida principalmente por el río Sinú y sus afluentes. Foto: Gobernación de Córdoba

En medio de las investigaciones y cuestionamientos a la represa de Urrá, por su posible implicación en la emergencia por lluvias que está viviendo Córdoba, el presidente Gustavo Petro lanzó en el consejo de ministros acusaciones contra los embalses del país, asegurando que se está guardando más agua de la necesaria con fines electorales y para subirle las tarifas de energía a los colombianos.

El presidente Petro sostiene que, a partir de la información del IDEAM, se podía prever un “régimen de lluvias normal” y cuestiona por qué embalses...