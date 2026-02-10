Logo El Espectador
Economía
¿Qué tan cierto es lo que dijo Petro sobre los precios de la energía en Colombia?

El presidente Gustavo Petro abrió una discusión sobre el manejo de los embalses y cómo se estarían formando los costos de la electricidad en el país. Algunos datos señalan un panorama distinto de la narrativa de la Casa de Nariño.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
10 de febrero de 2026 - 06:14 p. m.
La Represa Urrá I, en Córdoba, es abastecida principalmente por el río Sinú y sus afluentes.
Foto: Gobernación de Córdoba

En medio de las investigaciones y cuestionamientos a la represa de Urrá, por su posible implicación en la emergencia por lluvias que está viviendo Córdoba, el presidente Gustavo Petro lanzó en el consejo de ministros acusaciones contra los embalses del país, asegurando que se está guardando más agua de la necesaria con fines electorales y para subirle las tarifas de energía a los colombianos.

El presidente Petro sostiene que, a partir de la información del IDEAM, se podía prever un “régimen de lluvias normal” y cuestiona por qué embalses...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Pelagato(41805)Hace 11 minutos
La reacción de Petro ante cualquier problema de Colombia es rápidamente señalar un culpable. ¿Quién será el culpable de que se detuviera la exploración de hidrocarburo en Colombia y ahora nos toque importar desde Qatar para nuestro consumo?
Franklin Alberto(26144)Hace 30 minutos
Petro un estadista y visionario. El tema de si por codicia se tuvo al final que evacuar esa gran cantidad de agua hay que investigarlo bien y es válido que el gobierno ponga en juicio a los operadores de las centrales hidroeléctricas, los ciudadanos que creen que todo está bien son unos ilusos. Y otro tema que el presidente tiene razon es que teniendo las proyecciones de las lluvias no actuaron los operadores para ir evacuando el agua paulatinamente y esperaron que se llenará y les tocó evacuar
ART RT(16144)Hace 37 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte.
Guillermo(n5sqs)Hace 53 minutos
Petro no lee y lo peor no se asesora para hablar, es ignorante y no se autoreconoce como tal. Cree que debe opinar sobre todo y se olvida que es el primer mandatario de la nación por lo tanto de se esperan como resultado: ejecución de políticas públicas orientadas a satifacer la necesidades insatisfechas de los conciudadanos y promover el cierre de brechas sociales. https://news.bia.app/como-se-calcula-la-tarifa-de-energia/ ; https://www.xm.com.co/nuestra-empresa/nosotros/quienes-somos
