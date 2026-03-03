Publicidad

¿Qué tan vulnerables son las elecciones a la manipulación extranjera?

El entorno digital es un nuevo eje en la discusión sobre seguridad nacional y soberanía. Las campañas extranjeras para manipular la opinión pública de un país, a través de redes sociales y otros medios, son una herramienta de geopolítica que cada vez deja más ejemplos.

Linterna Verde *
03 de marzo de 2026 - 01:08 p. m.
Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República realizado en Corferias. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - Luis Ángel

La nueva agenda geopolítica mundial está marcada por la desconfianza. Así se comprobó en la última edición de la Conferencia de Múnich, que reunió a líderes de más de 60 países para hablar sobre política exterior y defensa. Europa y Estados Unidos, aliados naturales durante décadas, parecen formar bandos cada vez más lejanos: de un lado, una agenda europea que insiste en la regulación digital, la integración y la defensa del multilateralismo, y del otro, la prioridad de los intereses nacionales y el desdén por el derecho internacional que hoy...

Por Linterna Verde *

