¿Qué tan vulnerables son las elecciones a la manipulación extranjera?

La nueva agenda geopolítica mundial está marcada por la desconfianza. Así se comprobó en la última edición de la Conferencia de Múnich, que reunió a líderes de más de 60 países para hablar sobre política exterior y defensa. Europa y Estados Unidos, aliados naturales durante décadas, parecen formar bandos cada vez más lejanos: de un lado, una agenda europea que insiste en la regulación digital, la integración y la defensa del multilateralismo, y del otro, la prioridad de los intereses nacionales y el desdén por el derecho internacional que hoy...