¿Qué tanto apoyo necesitan los candidatos para cumplir sus propuestas laborales?

El empleo y las pensiones hacen parte de los temas más debatidos por los candidatos a la presidencia de Colombia. Las propuestas en esta materia son muy variadas, pues van desde reducir el desempleo convirtiendo al Estado en empleador de última instancia, hasta garantizar una renta vitalicia a todos los adultos mayores.

Recientemente el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana publicó un documento en donde se analiza qué tan dependientes son las propuestas, en su ejecución, de otros organismos del Estado.

Sergio Fajardo

Propuesta: Crear cuatrocientos cuarenta mil (440.000) nuevos empleos durante el período de gobierno mediante el desarrollo de cuatro mil (4.000) proyectos públicos tanto en zonas urbanas como rurales.

El observatorio asegura que el candidato no podría cumplir de manera autónoma con esta propuesta, pues seguramente necesitará el respaldo del sector privado, entidades territoriales e incluso la intervención del Congreso para crear el concepto de “empleo de emergencia”.

Propuesta: Reforma laboral para proteger a los trabajadores informales, a quienes tienen un horario flexible y a quienes no tienen un ingreso fijo, para que les sean protegidos sus derechos. La propuesta se orienta hacia unos grupos poblacionales específicos como los trabajadores del campo porque su ingreso y seguridad social son inestables al depender de las cosechas, se pretende aumentar la contratación formal de los empresarios teniendo en cuenta los sobrecostos que se pueden generar.

El observatorio recuerda que toda reforma necesita pasar por el Congreso.

Propuesta: Aumentar la cobertura de los programas del SENA en 150 mil aprendices durante los próximos cuatro años.

Según el observatorio la estructuración del SENA sí podría diseñarse desde presidencia, pero la articulación efectiva para que los aprendices se integren a las actividades productivas necesita participación del sector empresarial.

Propuesta: Diseñar e implementar un Sistema Nacional de Cuidado que permita a las mujeres retomar sus planes educativos y laborales.

El Observatorio explica que esto necesitaría una modificación orgánica del Estado, y que la misma necesitaría la intervención del Congreso.

Propuesta: Crear un sistema de protección a la vejez de pilares, que tendrá un primer pilar solidario, sustituyendo Colombia Mayor por un beneficio que se implementará de manera gradual, equivalente a quinientos mil (500.000) pesos para los mayores de 65 años que no reciban pensión u otras fuentes comprobadas de ingresos. Este pilar también integrará el programa BEPS, diseñado para trabajadores informales de ingresos bajos y volátiles, el cual permite aportar a una cuenta de ahorros en montos y periodos flexibles. En el segundo pilar, administrado por Colpensiones, todos los trabajadores cotizarán sus dos primeros salarios mínimos. En el tercer pilar de ahorro individual participarán los fondos de pensiones, donde los trabajadores con ingresos mayores a dos salarios mínimos cotizarán el restante de sus contribuciones pensionales. En este último se promoverá la competencia, se ejercerá una vigilancia justa a los costos de administración y a una adecuada y suficiente atención al ciudadano.

Una vez más, el observatorio señala que propuestas como estas necesitan la aprobación del Congreso.

Federico Gutiérrez

Propuesta: Generar 400.000 empleos (100.000 cada año) por medio del sector turismo. Para ello generará condiciones para la inversión privada, incrementará el turismo internacional de 2.1 millones a 3.1 millones a través de una activa diplomacia pública, formalizará cincuenta mil (50.000) empresas turísticas, abrirá 10 rutas internacionales, fortalecerá las zonas especiales turísticas ZET con los POT formalizará cinco mil (5.000) guías turísticos a través de apoyos directos e indirectos.

Para cumplir con esta propuesta, el observatorio asegura que la reforma a la Ley 300 de 1996 requiere la aprobación del Congreso de la República, igual que un cambio en las normas migratorias. Además, la reforma a los POT necesita aprobación de los concejos municipales de los municipios.

Propuesta: mejorar la empleabilidad de los jóvenes principalmente bachilleres en condición de vulnerabilidad

Esta es otra propuesta que no podría ejecutarla por sí solo, pues se requeriría de un mayor desarrollo empresarial, amén de mejores infraestructuras y tecnologías. También necesitaría la intervención de las gobernaciones y las alcaldías de cada región en donde se busca crear dichos empleos.

Propuesta: Fortalecer los programas de promoción al empleo femenino y la eliminación de prácticas discriminatorias contra las mujeres en el mercado laboral.

Para esto, dice el observatorio, el presidente necesitaría involucrar al sector empresarial para eliminar las prácticas discriminatorias.

Propuesta: Aumentar las ventas directas de los pequeños y medianos productores rurales a la industria y los mercados finales mediante esquemas de agricultura por contrato. Para esto, acompañará a 500 mil productores (asociaciones campesinas, pescadores, mujeres y jóvenes rurales, indígenas y afros), para que logren cerrar acuerdos comerciales para venta anticipada a precios justos.

Una vez más, el candidato necesitaría involucrar al sector empresarial, pues de fondo hay un tema de regulación de precios.

Propuesta: Aumentar el subsidio de Colombia Mayor para brindar a tres millones de adultos mayores sin pensión una renta vitalicia superior a los 330 mil pesos mensuales.

El observatorio precisa que para esto el candidato necesitaría el apoyo del Congreso, pues este es el que permitiría la ampliación del programa y la apropiación de más recursos.

Rodolfo Hernández

Propuesta: Ampliar los esquemas de financiación a las pequeñas y medianas empresas, Pymes, y a los emprendimientos en sus fases tempranas. Por vía normativa se establecerá que los créditos destinados a la creación y fortalecimiento de las Pymes deban tener un interés igual o menor al que recibe el Banco de la República por la colocación en la banca privada de los recursos nacionales.

El observatorio laboral detalla que esta iniciativa necesita la intervención del Congreso.

Propuesta: Generar una instancia de coordinación y gestión del empleo más robusta dentro del Ministerio del Trabajo. El país sabrá qué sectores económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de qué tipo, incluso en dónde se debe actuar para salvar puestos de trabajo.

El observatorio laboral asegura que esta sí es una propuesta que puede implementar el candidato de forma autónoma.

Propuesta: Coordinar los mecanismos de control y vigilancia de la política laboral y de salud. Simplificar los trámites para vincularse a la seguridad social.

Esta es otra de las propuestas que sí podría desarrollar el candidato de forma autónoma, pues para esto se podría hacer una reforma reglamentaria.

Propuesta: Permitir a los trabajadores independientes acceder a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y revisar los servicios que ofrecen las Cajas de Compensación.

El observatorio dice que esta es propuesta de hecho ya es una realidad en el país.

Propuesta: Impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudará a planear mejor el gasto público.

El observatorio explica que para esto se necesita la participación de otras entidades y el consenso judicial podría ir en contravía de una libre administración de justicia

Gustavo Petro

Propuesta: Crear una política de empleo garantizado que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia, ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo. El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios.

Para esto, según el observatorio, el candidato necesitará de la aprobación del Congreso, además de una articulación con diferentes entidades estatales.

Propuesta: El medidor de eficacia de aranceles para las empresas será la generación de empleo en el país.

El observatorio precisa que por tratarse de un impuesto, el candidato no podría implementarlo por sí solo, sino que necesitaría el aval del Congreso.

Propuesta: El salario mínimo debe cumplir con mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital.

El observatorio explica que esta no es una propuesta pues el salario mínimo ya se regula por esto principios en el texto constitucional y legal.

Propuesta: Regular el trabajo en las plataformas para que se reconozca como contrato de trabajo.

Para que esto pueda cumplirse se necesitaría la regulación del Congreso, explica el observatorio.

Propuesta: Sistema de pilares de tres pisos, primer piso para personas que no aportaron o no aportan a la pensión, un segundo piso de cotizantes con salarios de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales y un tercero de capitalización individual para cotizantes con salarios superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales.

El observatorio asegura que para esto se necesita del Congreso, para lograr una reforma legislativa al sistema de pensiones.

