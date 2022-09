¿Qué tantos impuestos pagan las empresas? Gobierno y Andi no se ponen de acuerdo

Imagen de referencia / Getty Images Foto: Getty Images

Mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asegura que la Tasa Efectiva de Tributación (TET) empresarial es del 25,5 %, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se mantiene en que “infortunadamente, en Colombia las tasas de tributación no son así de bajas”, en palabras del presidente del gremio, Bruce Mac Master.

Según los datos de la Andi, un estudio con más de 400 empresas mostró que el 56,7 % de las utilidades de las empresas se van a impuestos. Con la tributaria, la cifra pasaría al 62 %, afectando la competitividad del país.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, aseguró que las estimaciones de la Andi y de otros analistas son incorrectas y publicó un análisis de esta cartera.

Este es el análisis del Ministerio de Hacienda del impuesto de renta sobre utilidades que pagarían conjuntamente las empresas y sus socios si es aprobada la reforma tributaria: menos del 30%. Corrige las estimaciones incorrectas de otros analistas. https://t.co/Je5yrmKd1p — Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) September 21, 2022

El estudio realizado por el Ministerio de Hacienda indica que la Tasa Efectiva de Tributación empresarial en Colombia está, incluso, por debajo de la tarifa nominal del impuesto de renta (35 %). Según dicho análisis, con la reforma tributaria, la TET quedaría en 29,4 % y no en 62 %, como dice la Andi.

Los beneficios tributarios a los que acceden las empresas serían la principal causa, especialmente las grandes, con ingresos superiores a $50.000 millones al año. Ocampo explicó que los otros datos son diferentes porque omiten beneficios tributarios o tienen imprecisiones. Vale recordar que el Gobierno ha dicho que la tributaria busca reducir beneficios injustificados.

Conozca la metodología empleada por el @MinHacienda para calcular la Tarifa Efectiva de Tributación (TET) -socio-sociedad-. Las estimaciones se realizaron para 2012, 2018, 2022 y para un escenario que contempla la #ReformaTributaria. https://t.co/Zopjxa2oDZ pic.twitter.com/fhtv98THeQ — MinHacienda (@MinHacienda) September 22, 2022

“En el caso del impuesto a los dividendos, el proyecto de reforma tributaria reduce la carga para pequeñas y medianas empresas, y solo la incrementa para las grandes. Lo anterior es consecuencia de la implementación de un esquema marginal y progresivo sobre la tributación de los dividendos”, asegura la cartera.

Finalmente, el estudio menciona que el cálculo de tarifas efectivas de tributación que realiza la OCDE “muestra que la carga impositiva empresarial en Colombia es menor (o igual) que las tasas de Costa Rica, Chile, Argentina y México, y es cercana a las de Perú y Brasil”.

Después de que el Gobierno dio a conocer los resultados de su estudio, Bruce Mac Master aseguró que tras hacer un análisis de los cálculos del Ministerio, persisten las diferencias técnicas.

Con juicio estudiamos el cálculo hecho por @MinHacienda de tasa de tributación. Tenemos importantes diferencias técnicas. Acá están las razones

Las preguntas de fondo son ¿cuántos impuestos totales paga una empresa o un emprendedor? ¿Cuánto afectará el empleo? pic.twitter.com/VCY6iNMx1h — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) September 22, 2022

Para el presidente del gremio, la pregunta central es cuántos impuestos pagan las empresas. En un comunicado, la Andi le pidió al Ministerio revelar el estudio completo, discriminado por sectores.

“Vemos que el informe del Ministerio de Hacienda no contradice los números presentados por la Andi porque compara cifras que no son comparables. Mientras que el Ministerio muestra tarifas efectivas únicamente de renta (afectadas por dos impuestos), la Andi usa la metodología de government take para sus cálculos, la cual comprende todos los impuestos, tasas y contribuciones”, dice el documento.

El gremio sostiene que cualquier análisis del efecto tributario debe tener en cuenta la totalidad de los impuestos que se pagan: “la pregunta relevante a resolver desde el punto de vista de competitividad tributaria siempre será: ¿cuántos impuestos se pagan al desarrollar una actividad económica? Para un inversionista es imprescindible tomar decisiones informadas en la evaluación de proyectos y ello pasa por calcular todas las exacciones obligatorias que le exige el Estado para operar: el ICA, GMF, impuesto predial, contribuciones a superintendencias, alumbrado público, ganancias ocasionales, estampillas, impuestos asumidos al combustible, etc.”

Uno de los principales argumentos de la Andi es que el impuesto sobre la renta es apenas uno de los muchos que pagan los empresarios, de ahí que el gremio pide que el Ministerio tenga en cuenta este y otros reparos técnicos para contar con un análisis que permita medir los impactos de la tributaria.

Este es un pulso que, sin duda, seguirá en medio de la discusión sobre la reforma.

