¿Qué tendría que pasar para que el Banco de la República baje sus tasas?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Por quinta vez consecutiva, el Banco de la República decidió mantener su tasa de intervención en 9,25 %, en una votación que volvió a mostrar a la Junta Directiva dividida: cuatro codirectores respaldaron la pausa, mientras que dos votaron por un recorte de 50 puntos básicos y uno por una reducción de 25.

La división refleja que dentro del banco central coexisten lecturas distintas sobre el momento de la política monetaria.

Aunque la mayoría optó por mantener las tasas sin cambios, una parte de la Junta considera que ya hay espacio para...