Economía
¿Qué tendría que pasar para que el Banco de la República baje sus tasas?

Tras mantener su tasa de intervención en 9,25 % por quinta vez consecutiva, el Banco de la República dio a entender que la pausa responde a algo más que al último dato de inflación. De cara a 2026, el banco central espera que se alineen varias condiciones económicas antes de retomar los recortes, en un contexto de consumo fuerte, presiones inflacionarias y ruido fiscal. ¿Qué tendría que pasar para que ese alivio en las tasas llegue? Le contamos.

20 de diciembre de 2025 - 03:22 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Por quinta vez consecutiva, el Banco de la República decidió mantener su tasa de intervención en 9,25 %, en una votación que volvió a mostrar a la Junta Directiva dividida: cuatro codirectores respaldaron la pausa, mientras que dos votaron por un recorte de 50 puntos básicos y uno por una reducción de 25.

La división refleja que dentro del banco central coexisten lecturas distintas sobre el momento de la política monetaria.

Aunque la mayoría optó por mantener las tasas sin cambios, una parte de la Junta considera que ya hay espacio para...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
