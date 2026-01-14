Café colombiano: tras un año récord, ¿qué viene para el sector en 2026?

Imagen de referencia. Foto: PNUD

Todo lo que sube tiene que bajar. El refrán, que resume un precepto de la física, aplica ciertamente para el escenario de la caficultura colombiana en 2026. El último año cafetero fue histórico en producción, precio y exportación, pero la perspectiva para 2026 no va por la misma senda.

De entrada, hay que decir que el año pasado el grano tuvo todas las condiciones favorables, por lo que fue un período excepcional en todo sentido, y es difícil prolongar ese ritmo. La producción marcó un número histórico con 14,8 millones de sacos de 60 kg, un...