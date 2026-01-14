Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Café colombiano: tras un año récord, ¿qué viene para el sector en 2026?

La producción y exportación marcaron cifras históricas, pero mantener ese ritmo es difícil para los cafetales. Los ciclos naturales y el clima anticipan un panorama distinto al de este año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
14 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: PNUD

Todo lo que sube tiene que bajar. El refrán, que resume un precepto de la física, aplica ciertamente para el escenario de la caficultura colombiana en 2026. El último año cafetero fue histórico en producción, precio y exportación, pero la perspectiva para 2026 no va por la misma senda.

De entrada, hay que decir que el año pasado el grano tuvo todas las condiciones favorables, por lo que fue un período excepcional en todo sentido, y es difícil prolongar ese ritmo. La producción marcó un número histórico con 14,8 millones de sacos de 60 kg, un...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Café

Café colombiano

Caficultura

Fondo nacional del café

Federación nacional de cafeteros

Proyecciones 2026

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.