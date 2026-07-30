Quién es Ricardo Ayerbe, el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura

Imagen de referencia. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

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Este jueves, el presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ricardo Ayerbe como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entidad estatal encargada de las concesiones de infraestructura de transporte en Colombia.

Ayerbe es un líder político de origen huilense que se desempeñó como gerente de campaña en Bogotá dentro del equipo de De la Espriella y estará al frente de una de las entidades con mayor peso presupuestal del Estado colombiano.

El funcionario designado quedará bajo la órbita del Ministerio de Transporte, que dirigirá Elsa Noguera, designada como ministra de dicha cartera y que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

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El sector transporte que recibirá Ayerbe

La ANI es la agencia estatal, adscrita al Ministerio de Transporte, que planea, estructura, contrata, ejecuta y administra los proyectos de concesión y de Asociación Público-Privada (APP) para la infraestructura de transporte del país: carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y fluviales.

Ayerbe tendrá que afrontar varios retos dentro del sector transpote. Por ejemplo, las concesiones 4G, que transformaron la red vial en la última década, están llegando a su fin constructivo: la ejecución de su inversión pasó de 10,9 billones de pesos en 2019 a 200.000 millones de pesos en 2026. Lo que debería reemplazarlas, la primera ola de proyectos 5G, avanza lento: hay cuatro en construcción con un progreso promedio de 33 % y once más en preconstrucción. Los 49 billones de pesos en cartera 5G representan, según cifras de Corficolombiana, la única palanca de inversión disponible que no depende de la capacidad ejecutora del Estado.

A esto se suma un frente que toca directamente a la entidad que presidirá Ayerbe: la ANI tiene laudos arbitrales y conciliaciones pendientes con contratistas, mientras el Invías, por su parte, acumula deudas propias.

Otro asunto pendiente es el de las licencias ambientales y las consultas previas con comunidades. Proyectos como Accesos Norte II y ALO Sur apenas lograron avanzar en su cronograma en enero de este año, mientras que el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero acumulan décadas de discusión sin resolución.

Como explicó Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, “el problema está principalmente en la calidad de los estudios que se presentan para licenciamiento ambiental”.

El otro punto de fricción entre la cartera de Transporte del Gobierno han sido las consultas previas con comunidades, un mecanismo que se ha convertido en un proceso sin plazos definidos, llevando a que un proyecto quede paralizado indefinidamente.

Ayerbe también deberá lidiar con el rezago de los otros modos de transporte del país. El 90 % de la carga nacional viaja por carretera y el costo logístico equivale al 15,6 % del valor de los productos, más del doble del promedio de la OCDE. Colombia tiene 3.522 kilómetros de red férrea, pero solo 1.266 operan de forma continua, y casi toda esa operación sirve para exportar carbón. En cuanto a ríos, el país tiene 24.000 kilómetros de cuencas fluviales, 8.000 navegables, y apenas el 2 % de la carga nacional se mueve por ellos.

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