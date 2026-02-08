Logo El Espectador
Economía
¿Quién pidió pollo? Retos y proyección del sector avícola en Colombia

Tras un año de producción y consumo histórico, el sector enfrenta retos relacionados con sobrecostos, insumos y logística, mientras busca abrirse paso a los mercados del mundo.

08 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Producción de huevo. Imagen de referencia.
Foto: Cortesía Fenavi

El aroma del pollo asado en la calle y el sabor del huevo en el desayuno —frito, cocido, revuelto o con aliño— es parte de la cotidianidad de los colombianos. Estos son dos ingredientes fundamentales en la dieta del país porque representan el 60 % de las proteínas que compran los hogares.

Muestra de ello es que en 2025 se consumieron 366 huevos por persona, es decir, uno por día. Mientras que en la carne de pollo hubo un consumo per cápita de 37,8 kilogramos, de acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). Ambos...

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Cordillerano(64187)Hace 33 minutos
El caso típico de un "empresariado" que vive de las protecciones del Estado, no se entiende que si el principal componente del costo es la alimentación (4/5 partes), la restante incluye los costos administrativos, logística, de transporte y un largo etcétera donde la participación de la nómina de los trabajadores es absolutamente marginal en los gastos totales. Ni hablar de malas prácticas en comercialización de aves vivas a la cadena informal del sector. Luego, ahí no está el problema.
