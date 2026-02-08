¿Quién pidió pollo? Retos y proyección del sector avícola en Colombia

Producción de huevo. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Fenavi

El aroma del pollo asado en la calle y el sabor del huevo en el desayuno —frito, cocido, revuelto o con aliño— es parte de la cotidianidad de los colombianos. Estos son dos ingredientes fundamentales en la dieta del país porque representan el 60 % de las proteínas que compran los hogares.

Muestra de ello es que en 2025 se consumieron 366 huevos por persona, es decir, uno por día. Mientras que en la carne de pollo hubo un consumo per cápita de 37,8 kilogramos, de acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). Ambos...