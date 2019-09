Quienes apunten con luz láser a aviones se enfrentan a sanciones: Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil recordó hoy que, de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos (RAC 13 – numeral 13.515), quienes apunten con luz láser a aviones pueden ser sancionados con una multa de cuatro y medio salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Le puede interesar: Japonés que abordó avión en Bogotá murió por sobredosis durante el vuelo

“Será sancionado con multa equivalente a cuatro y medio (4.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos $3.726.522): quien utilice señaladores láser en cualquiera de las áreas perimetrales o terminal de los aeropuertos, que señale las aeronaves o se enfoque hacia los ventanales de la cabina de mando que dificulte la visión de los pilotos”, señala el Rac 13.

Este anuncio se da después de que el pasado 1° de septiembre un avión que cubría la ruta Bogotá – Bucaramanga tuviera que retrasar su aterrizaje por dificultades de visibilidad que tuvieron los pilotos, causadas por una luz láser que apuntó a la cabina de mando cuando la aeronave se aproximaba a tierra.

El incidente ocurrió después de las 10 de la noche en inmediaciones del aeropuerto de Palonegro, ubicado en el municipio de Lebrija, Santander.

La aeronave tuvo que sobrevolar algunos minutos más y volver a realizar la maniobra del aterrizaje. El hecho no causó mayores afectaciones, pero la Aeronáutica Civil recordó que apuntar con luces a los aviones representa "un riesgo inminente para la seguridad operacional y de los viajeros, dado que pueden generar obstáculos a la visual de los pilotos, pudiendo ocasionar algún incidente en las aeronaves que despegan o aterrizan”.

En el avión afectado por un láser el pasado domingo 1° de septiembre, viajaba el periodista deportivo Juan José Mantilla que relató en su cuenta de Twitter lo ocurrido:

Avión de Avianca 9470 en el que acabamos de aterrizar en Palonegro tuvo que abortar un primer intento de aproximación. No por lluvia. No por neblina. No por vientos fuertes. Saben por que? Por un estúpido con un laser rojo en las proximidades de la pista. Estamos bien. Que cosa