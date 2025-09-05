Quienes ganen menos de un mínimo ahora podrán cotizar a seguridad social por días

Una mujer revisa bananos en una plantación en Apartadó, Antioquia. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

El Ministerio de Trabajo anunció que los trabajadores que reciban menos de un salario mínimo podrán cotizar a seguridad social por días o semanas.

La medida permitirá que estos trabajadores realicen aportes a pensión, riesgos laborales y caja de compensación de manera proporcional al tiempo trabajado, en lugar de tener que cubrir los 30 días completos.

Según el Ministerio, los aportes se harán a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), usando la categoría de trabajador de tiempo parcial (tipo de cotizante 51).

Con este mecanismo, la plataforma liquidará los aportes por semanas según los días reportados:

Entre 1 y 7 días: 1 semana

Entre 8 y 14 días: 2 semanas

Entre 15 y 21 días: 3 semanas

Entre 22 y 30 días: 4 semanas

Así quedan las cotizaciones a salud

En cuanto a la salud, estos trabajadores podrán seguir afiliados al régimen subsidiado o como beneficiarios en el contributivo, especial o exceptuado, según informó el Ministerio del Trabajo.

La cotización a riesgos laborales, por su parte, se mantendrá por el mes completo de 30 días, sin importar la modalidad de tiempo parcial.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, señaló que esta modalidad “amplía la formalización y protección social, permitiendo contribuciones más justas según el nivel real de ingreso e incluye a sectores flexibles o informales al sistema de seguridad social”.

Finalmente, la cartera de Trabajo anunció que el Ministerio de Salud y Protección Social adelanta los ajustes administrativos en la PILA para que esta misma modalidad de cotización flexible también pueda aplicarse a los trabajadores independientes que devengan menos de un salario mínimo.

