25 de febrero de 2026 - 03:55 p. m.
¿Quiénes pagarán el nuevo impuesto por las lluvias? Claves de la emergencia económica
Un nuevo impuesto a empresas con grandes patrimonios y varias medidas para el agro: esto es lo que debe saber sobre quién paga, cuánto se cobra y qué otras decisiones incluye la emergencia económica.
