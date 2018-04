Profesión Líder

¿Quiere alcanzar el éxito? Estos 8 libros le pueden ayudar

Redacción Profesión Líder

¿Qué es el éxito? Sin duda es uno de los términos que más significados tiene. Para algunas personas es sinónimo de dinero, mientras que para otras representa el poder o la fama.

A lo largo de la historia se han conocido historias que han servido de inspiración para que muchos emprendedores alcancen el éxito. Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Steve Jobs son algunos de ellos, cada uno con una postura diferente sobre este concepto.

Pero poner en marcha una idea y que sea exitosa no es una tarea fácil, requiere de preparación, habilidades y de una mente abierta para aceptar derrotas y victorias. ¿Cómo hacerlo? A continuación presentamos ocho libros que le pueden ayudar a orientar el camino, cambiar el chip y ayudarlo a alcanzar el tan añorado éxito.

-El empresario del papel higiénico:

"Lamentablemente no todos podemos llegar a ser grandes figuras del mundo empresarial como los creadores de Mango, Zara, Google, Apple, Microsoft o Facebook. La mayoría estamos destinados a ser empresarios del papel higiénico: innovadores capaces de hacer maravillas con tres trozos de papel o incluso con todavía menos".

Según Mike Michalowicz, autor del libro, tres trozos de papel es todo lo que necesitas para crear un negocio de éxito.

-Lo único:

"La sencilla y sorprendente verdad que hay detrás del éxito". Gary Keller, autor del libro, cuestiona todas las ideas que tenemos y con las que orientamos los diferentes ámbitos de la vida, para dar una visión que permitirá superar retos.

Keller da pautas que ayudarán a diferenciar los aspectos importantes de los secundarios, a no distraerse, priorizar y a hacer todo lo posible para conseguir ser más productivos y eficaces.

-#Girlboss:

Sophia Amoruso, escritora del libro, relata las experiencias de su carrera que inició como vendedora de ropa y que ahora la tienen como la fundadora de un imperio de la moda. Además comparte consejos para crear un negocio propio teniendo en cuenta las dificultades que se puedan atravesar.

-De cero a uno: cómo inventar el futuro:

"El próximo Bill Gates no diseñará un sistema operativo. Los próximos Larry Page o Sergey Brin no crearán un motor de búsqueda. Y el siguiente Mark Zuckerberg no inventará una red social. Si vas a copiar a estos chicos, es que no has aprendido de ellos". El libro, escrito por el fundador de PayPal, Peter Thiel, dice que no todo ha sido inventado todavía y que es mejor crear cosas nuevas a hacer versiones mejores de lo que ya existe.

-Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá:

Este libro es “un reflejo de las ideas que hacen aflorar lo mejor que llevamos dentro”, según Ed Catmul, presidente de Pixar y autor del libro. Se promueve la creatividad, las buenas ideas y el talento.

-Buffettologia:

Con ejemplos reales, Warren Buffett, autor del libro, explica las técnicas que el inversionista más exitoso de la historia ha utilizado para llevar un préstamo en ganancias de miles de millones de dólares. Un texto en el que encontrará fracasos, victorias, técnicas y criterios para alcanzar el éxito.

-El millonario de la puerta de al lado:

"¿Por qué no soy tan rico como debería?". Son muchas las personas que se hacen esta pregunta. Pero la mayoría de la gente tiene una idea errónea de cómo llegar a ser rico. En el libro los autores descubren, a través del estudio de más de 1000 millonarios del mundo entero, las claves para alcanzar la riqueza.

*Si quiere conocer más sobre emprendimiento y liderazgo sostenible, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: