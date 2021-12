“Quieren hacer caer nuestras acciones”: Tecnoglass responde a las acusaciones

Tecnoglass invitó a sus inversionistas a tomar información de los registro públicos. Foto: Tecnoglass

El 9 de diciembre, la firma Hindenburg Research publicó un informe, que venía adelantando desde 2017, el cual tituló como “Tecnoglass: conexiones con el cartel de cocaína, acuerdos familiares no revelados e irregularidades contables”.

La investigación detalla gran parte de los líos judiciales que han tenido los hombres detrás de esta empresa, los hermanos Christian y Jose Daes, y de cómo habrían cometido una serie de irregularidades al no contarles a sus socios que miembros de su propia familia han sido claves para el éxito de la compañía.

Momentos más tarde de publicarse el informe, las acciones de la compañía se desplomaron en un 45 %, a lo que Christian Daes respondió con un trino en el que dijo “¿Creen que eso acaba la empresa? ¿Noticias falsas? No, tranquilos. Ya la acción estuvo el año pasado a 2 y no pasó nada. La verdad siempre triunfa, así que no se piensen que nos jodieron. Tomen papel y lápiz, les vamos a dar clases empresariales y de resiliencia”.

En un comunicado, la compañía dijo que considera que el reciente informe “emitido por un vendedor de corto plazo” contiene declaraciones que son inexactas, con afirmaciones infundadas y especulaciones que tienen como propósito “engañar a los inversionistas y hacer caer el valor de las acciones de la compañía, para su beneficio personal”.

Agrega que los ataque son personales y discriminatorios en contra de los ejecutivos de la empresa, y que con eso quieren distraer la atención de los logros y el progreso que ha consolidado la compañía, lo que incluso ha llevado a que múltiples clientes le hayan manifestado su apoyo.

Tecnoglass también acompañó dichas declaraciones con cifras de sus reportes financieros, en los que precisan que a noviembre del presente año registraron un aumento del 50 % en su Ebitda ajustado, con aproximadamente US$140 millones, con ingresos totales de US$456 millones.

“La Compañía sigue estando en camino a tener otro año de flujo de caja récord, con un flujo de caja de las operaciones que ya supera los US$100 millones a noviembre de 2021. Adicionalmente, sobre la base de los resultados financieros hasta la fecha, la Compañía está aumentando sus perspectivas para todo el año, con una expectativa de ingresos entre US$490 a 495 millones y el EBITDA ajustado entre US$147 a 150 millones”, precisó.

Finalmente la empresa invitó a sus inversores a “no tomar decisiones basadas en el informe del vendedor a corto plazo, y a revisar los registros públicos para obtener información material del negocio”.