Ramo se pronuncia sobre la bebida de Chocoramo promocionada por la Frisby española

La llamada “Frisby española” sigue generando controversia. Luego de la polémica por el uso del nombre de la reconocida cadena colombiana de pollo, ahora el debate se centra en otro ícono nacional: el Chocoramo.

Hace unos días, la cuestionada compañía anunció en sus redes sociales un producto que ya hace parte de su menú. Se llama Prohibido Placer y se ofrece como un milkshake (batido) Chocoramo. El problema es que la descripción del producto dice “milkshake de Chocoramo” y no, “bebida con Chocorramo” o, “milkshake de chocolate con ponqué Chocoramo”.

Lea también:¿La Frisby española ahora va por Chocoramo? La diferencia es importante, pues la primera da a entender que se trata de una alianza entre la empresa española con la colombiana; mientras que la segunda comunica que es un producto que ha usado el reconocido ponqué como un ingrediente para su elaboración.

Mediante un comunicado, Ramo (la empresa que fabrica el Chocoramo) aclaró que “no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización. Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”.

La compañía aprovechó para agradecer el interés y el cariño que han manifestado sus consumidores por la marca y el producto.

La Frisby española también se pronunció sobre esto. Mediante su página web precisó que utiliza productos que son adquiridos legalmente en Europa, y que la referencia hecha a Chocoramo es “meramente descriptiva”.

“Nuestro producto se elabora con Chocoramo original adquirido legalmente en el mercado europeo. La mención de la marca tiene un carácter puramente descriptivo y no supone alianza alguna. Como cualquier operador, estamos en pleno derecho de adquirir y utilizar las materias primas que consideremos oportunas. Valoramos profundamente la historia y el simbolismo de los productos Ramo y, por ello, seguimos considerando mantenerlos en nuestra receta”, se lee en su comunicado.

Frisby España también señaló que marcas como Ramo deberían adoptar una postura más abierta y constructiva con quienes desean impulsar el consumo de sus productos en otros territorios.

¿En qué va la disputa legal?

Charles Dupont, la personas detrás de la Frisby Española, aprovechó una oportunidad en el mercado europeo, y es que la marca Frisby no se encontraba registrada, o por lo menos su registro se encontraba vencido. Sin embargo, según expertos en propiedad intelectual señalan que la empresa española ha actuado de forma ilegal al usar la identidad de marca de la compañía colombiana, como lo es su tipografía, colores corporativos y mascota.

También se podrían presentar argumentos para señalar que la otra Frisby se estaría aprovechando de la reputación de la compañía colombiana, en un mercado donde la presencia de colombianos ha venido en aumento (según Statista, son casi 900.000 para el cierre de 2024).

En su defensa, Dupont asegura que ha cambiado la identidad gráfica de la Frisby española: dejó de usar el color amarillo, cambió ligeramente la fotografía y dejará de usar la icónica mascota. Pero todo se sigue viendo muy similar.

Esta disputa legal la tiene la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la cual definirá si la compañía de Dupont puede seguir operando tal y como pretende hacerlo; o si se reconocerá el derecho que tiene la colombiana de exigir que no solo su nombre, sino toda su identidad marcaria, sea respetada.

En julio, por medio de un video publicado en redes sociales, el portavoz de la marca, explicó se avanzó en una ronda de inversión con la que se buscó recaudar un millón de euros. Del éxito de esta dependía asegurar sus primeros dos restaurantes, así como diez cocinas ocultas (establecimientos que no atienden al público sino que sólo despachan domicilios) en las principales ciudades del país europeo.

Dupont también señaló que, en esta primera fase operativa, se contempla la contratación de 90 empleados: 25 en Barcelona, 25 en Madrid y cuatro para cada una de las 10 cocinas ocultas.

Considera que su idea de negocio prosperará, basándose en la amplia discusión que se ha dado sobre este tema en redes sociales y medios de comunicación. Asegura que, en estos meses, se han llegado a registrar más de 1.000 millones de interacciones. “Pensamos que ahora debemos salir de esta controversia para pasar a la fase operativa”, menciona.

